Passagem discreta vira ingrediente para Atlético x Juventude na Copa do Brasil; entenda

Após uma relação sem muita pompa, Alan Kardec se reencontrará com o Atlético-MG em um momento diferente da carreira. O centroavante do Juventude retorna à Arena MRV neste sábado (1) para encarar o clube que defendeu durante três temporadas, sem muita participação ofensiva. Para além do momento, o atleta ainda pretende contar com ajudinha da “lei do ex” neste duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Aos 37 anos, Kardec chega ao confronto com 19 partidas disputadas, dois gols e uma assistência pelo Juventude. O atacante iniciou 12 desses jogos como titular e marcou pela primeira vez pelo clube no dia 11 de abril, contra o Goiás, pela Série B do Brasileirão.

A história do atacante com o Galo começou em junho de 2022, quando a diretoria apostou em sua experiência para reforçar o ataque. Contudo, a expectativa não se confirmou em campo, e o atacante passou boa parte da trajetória em Belo Horizonte como opção no banco de reservas.

Atlético e Alan se reencontram pela primeira vez desde a saída do jogador neste sábado (1), às 19h30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para a próxima terça-feira (4), no mesmo horário, no Alfred Jaconi.

Auge de Kardec no Atlético

Durante a passagem por Belo Horizonte, Alan participou de 53 jogos e contribuiu com quatro gols. Dois desses foram marcados logo no primeiro ano, quando atuou em 13 oportunidades pelo clube. Já na temporada seguinte, esteve presente em 15 partidas, mas só balançou as redes uma vez no período.

O ano que mais atuou pelo Atlético foi também o de maior peso na história com o clube, em 2024. Naquela temporada, o centroavante disputou 25 jogos e marcou apenas um gol, mas de extrema importância. Foi o tento de Kardec que manteve o Alvinegro vivo na decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, levando o jogo à Arena MRV com possibilidades de título.

Alan não só encerrou o jejum de quase 500 jogos sem balançar as redes, como marcou o único gol atleticano na decisão da Copa do Brasil. O Atlético perdia por 3 a 0 quando o atacante guardou o dele e levou a decisão em aberto à Arena MRV. Apesar do feito, o time mineiro terminou com o vice-campeonato pelo agregado de 4 a 1.

Kardec também entrou em campo na decisão da Libertadores de 2024, contra o Botafogo. O atacante entrou aos 15 minutos da etapa complementar, mas pouco contribuiu ofensivamente à equipe, que também terminou com o vice-campeonato da competição.

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