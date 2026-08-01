Clube belga encerra vínculo com rede de Textor, ex-gestor da SAF do Botafogo

O RWDM Brussel, da Bélgica, anunciou neste sábado (1º que encerrou oficialmente sua ligação com a Eagle Football, rede de clubes criada por John Textor, ex-gestor da SAF do Botafogo. O clube, que já foi conhecido como Molenbeek, passa a viver uma nova fase com o retorno de Thierry Dailly à presidência.

Segundo o comunicado, a decisão representa uma “redefinição de ambição desportiva”, com foco em devolver ao RWDM sua identidade enraizada em Bruxelas e garantir estabilidade institucional. O texto confirma que todos os trâmites legais para a transferência de controle foram concluídos e agradece à Cork Gully, administradora judicial da Eagle Bidco, e à Ares, credora envolvida no processo.

A nova gestão também anunciou mudanças na estrutura de governança. Destacou que este movimento marca o fim da era Eagle Football, abrindo um novo capítulo na história do clube. O RWDM reconhece, contudo que enfrenta um cenário delicado, com dificuldades financeiras, institucionais e esportivas acumuladas nos últimos meses.

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Rebaixado à terceira divisão belga em abril, o clube belga passa a encarar agora um grande desafio. Afinal, é preciso reconstruir sua base e implementar uma administração “sã, rigorosa e sustentável”. O comunicado ressalta que a direção está consciente da dimensão do trabalho necessário para recuperar o prestígio da equipe.

Outro clube que deixou a rede multi-clubes de John Textor também em junho foi o Lyon, da França. O episódio, portanto, reforça o momento de dissolução da estrutura que o empresário havia montado.

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