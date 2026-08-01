Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a pausa para a Copa do Mundo, a Copa do Brasil está de volta e reserva fortes emoções nos próximos dias com as oitavas de final. Assim, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Nubank Arena.
Dessa forma, o jogo de volta ocorre na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Quem avançar poderá lucrar R$ 4 milhões e só conhecerá seu próximo adversário através de um sorteio.
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Onde assistir
O confronto deste domingo (2) terá a transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e Sportv.
Como chega o Palmeiras
Desfalque diante do Vitória, na quarta-feira (29), Paulinho tende a figurar novamente entre os relacionados. Vale lembrar que o atacante sofreu uma entorse leve no tornozelo, mas está recuperado.
Outra novidade para o técnico Abel Ferreira deve ser Allan, O jogador, que recebeu uma proposta milionária do Aston Villa, da Inglaterra, ficou de fora de alguns jogos no pós-Copa por causa da suspensão do STJD. Isso ocorreu em virtude da expulsão diante da Chapecoense.
Por outro lado, o comandante português não poderá contar com Bruno Fuchs (cirurgia de apendicite) e o lateral Jefté (cirurgia no joelho direito). Na fase anterior, o Alviverde eliminou o Jacuipense, da Bahia.
Barboza, por sua vez, não poderá estar em campo, pois já atuou na atual edição da Copa do Brasil com a camisa do Botafogo. Gustavo Gómez passou por exames nesta sexta-feira e foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita.
Como chega o Fortaleza
Na fase anterior, o Leão do Pici encarou o CRB e levou a melhor no confronto entre nordestinos. Assim, na ida, o time cearense venceu por 2 a 1, enquanto na volta, um empate sem gols sacramentou a classificação.
Por fim, a equipe terá a estreia do técnico Paulo Autuori, que substitui Thiago Carpini. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que não esperava voltar a comandar um time brasileiro. No entanto, aceitou a proposta para novamente trabalhar com Pedro Martins, CEO do Fortaleza.
“Já tinha tomado uma decisão como treinador no Brasil… vislumbrava poucas oportunidades em instituições com ideias que eu realmente acredito. Tive o prazer de trabalhar duas vezes com o Pedro Martins (CEO do Fortaleza). Sei perfeitamente do que ele é como ser humano, como pessoa, a seriedade, o rigor. Há uma convergência grande de ideias”, justificou Autuori, que havia dito que não voltaria a treinar no País.
PALMEIRAS X FORTALEZA
Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de ida
Data-Hora: 02/08/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Nubank Arena, São Paulo (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
FORTALEZA: João Ricardo; Mailton, Neris, Lucas Gazal e Mucuri; Lucas Sasha, Ronald e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Paulo Autuori.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)