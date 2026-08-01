Internacional x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (02/7), às 19h30, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Colorado vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, mas vê o torneio de mata-mata como uma forma de buscar um título ainda nesta temporada. Já o Timão vem de cinco jogos sem perder e tenta abrir vantagem fora de casa para trazer um bom resultado para São Paulo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Amazon Prime Video.

Como chega o Internacional

O Internacional inicia a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil diante da sua torcida e tenta transformar o Beira-Rio em trunfo para interromper a sequência de cinco partidas sem vitória na temporada. Depois de eliminar o Athletic-MG por 5 a 3 no placar agregado na fase anterior, o Colorado agora terá pela frente o Corinthians em um dos confrontos mais equilibrados desta fase.

Para o duelo, o técnico ainda convive com dúvidas e desfalques. O goleiro Rochet se recupera de uma lombalgia e segue como dúvida. Além disso, os volantes Benjamin e Thiago Maia, assim como o atacante João Victor, continuam em fase de transição após lesões e dificilmente estarão à disposição.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Corinthians atravessa um momento mais consistente. Afinal, a equipe de Fernando Diniz soma cinco jogos de invencibilidade e chega embalada para o mata-mata após eliminar o Barra com duas vitórias por 1 a 0 na terceira fase da Copa do Brasil.

Mesmo assim, o treinador também enfrenta problemas para escalar o time. As possíveis lesões de Zakaria Labyad e Yuri Alberto preocupam a comissão técnica. Além deles, Alex Santana, Hugo e Matheus Bidu seguem no departamento médico e estão fora da partida. Ainda assim, o Timão aposta no bom momento para buscar um resultado positivo fora de casa e decidir a classificação na Neo Química Arena.

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

Copa do Brasil – Jogo de ida das oitavas de final

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 02/08/2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Milans; Raniele, André, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Lingard. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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