Furia faz jogo abaixo, perde para o Alpak e dá adeus ao Mundial da Kings League

Acabou o sonho da Furia no Mundial de Clubes da Kings League. Neste sábado (01/8), a equipe brasileira perdeu para o Alpak FC, da Itália, por 6 a 4 e caiu na semifinal da competição. A Pantera foi melhor e controlou a bola em boa parte da partida, mas não conseguia furar a retranca italiana, que ficou na frente do marcador durante todo o embate.

Aliás, a Furia repete um fantasma que aconteceu no ano passado. Fazendo uma grande competição em 2025, a equipe brasileria caiu para o Porcinos, também na semifinal e deu adeus ao sonho do título. Agora, a história se repete em 2026.

Primeiro tempo de poucos gols

O escalonado começou de forma estranha para a equipe brasileira. Afinal, acostumado a ter um início forte de partida, a Furia não conseguiu criar muitas oportunidades e não balançou as redes. Mais do que isso, viu o Alpak abrir o placar com Jero Júnior. O restante da primeira etapa foi um ataque contra defesa, com a Pantera pressionando durante todo o momento, mas sem conseguir assustar o goleiro adversário. Nem mesmo o gol dobro foi capaz de ajudar o time de Cris Guedes.

Furia dá adeus ao Mundial da Kings League

A etapa final começou com o dado definindo um 2×2 e os gols começaram a sair. O Alpak foi para as redes com Jero Júnior novamente e Paolo Scienza. Já a Furia marcou duas vezes com Lipão. Assim, os jogadores voltaram para a quadra com um 3 a 2 para os italianos. A Pantera chegou a empatar com seu pênalti do presidente, convertido por Cris Guedes. Contudo, a equipe da Itália respondeu na mesma moeda e converteu com Frenezy.

O resto do embate foi o que aconteceu durante toda a partida. A Furia atacava, mas encontrava um muro italiano pela frente. No último segundo, ambas as equipes acionaram sua carta secreta. Os brasileiros tiraram um coringa e escolheram um pênalti para bater, convertido por Lipão. Já o Alpak ganhou um shootout, muito bem cobrado por Mauro Veneroso. Assim, vantagem dos europeus por 5 a 4.

Já no Matchball, a Furia seguiu em cima em busca da virada para conseguir a vaga na final. Contudo, um chute raro de Alessandro Gelsi, no cantinho, deu fim ao sonho brasileiro no Mundial de Clubes da Kings League. O Alpak FC venceu por 6 a 4 e garantiu sua vaga na decisão.

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