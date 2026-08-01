Endrick deixa o dele em estreia de Mourinho, mas Real Madrid só empata com a Fiorentina

Endrick precisou de pouco tempo para mostrar serviço em sua volta ao Real Madrid. No amistoso contra a Fiorentina, realizado neste sábado (1º) na Áustria, o atacante brasileiro marcou logo aos 12 minutos em campo, no primeiro jogo desde o retorno ao clube merengue. A partida terminou em 2 a 2.

O Real começou avassalador e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Endrick e do jovem Alexis Ciria. A Fiorentina reagiu: Piccoli diminuiu antes do intervalo e Moise Kean empatou na etapa final. Endrick, que havia sido emprestado ao Lyon na última temporada, jogou por 75 minutos e foi substituído por Carlos Espí, recém-contratado. Dumfries, ex-Inter de Milão, também estreou.

Este, aliás, foi o primeiro jogo do Real sob comando de José Mourinho, que assumiu após a saída de Álvaro Arbeloa. O português chegou com a missão de recolocar o clube no caminho dos títulos na temporada 2026-27. Antes de a bola rolar, houve um minuto de silêncio em homenagem a Franco Baresi, ídolo do Milan e da seleção italiana, que morreu na última sexta-feira (31).

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Como foi o amistoso do Real Madrid

O amistoso teve momentos marcantes: Arda Güler lançou Carreras, que cruzou rasteiro para trás e encontrou Endrick livre para abrir o placar com um chute cruzado. Pouco depois, Camavinga conduziu pelo meio e achou Ciria, que finalizou com categoria para ampliar. A Fiorentina descontou aos 40 minutos, quando Jimenez achou Piccoli, que bateu firme para vencer Lunin. O empate veio no segundo tempo, com Fagioli cruzando na medida para Kean cabecear e igualar o marcador.

O Real Madrid ainda fará três amistosos antes da estreia em La Liga, marcada para 22 de agosto contra o Espanyol, fora de casa. O próximo compromisso será contra o Ferencváros, da Hungria, no dia 8 de agosto, às 14h (de Brasília).

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