Kelvin brilha e coloca G3X novamente na final do Mundial da Kings League

Dois anos depois, o G3X está novamente na final do Mundial de Clubes da Kings League. Neste sábado (01/8), a equipe da Tribo venceu o Ultimate Móstoles por 7 a 2 e se garantiu na grande decisão. O grande nome do jogo foi Kelvin Oliveira, que marcou cinco vezes, sendo um gol dobro.

Agora, o G3X encara os italianos do Alpak FC, ainda neste sábado. Vale lembrar que este encontro já aconteceu neste Mundial de Clubes da Kings League, com vitória brasileira por 5 a 2.

Primeiro tempo

No escalonado, as equipes começaram forte. O G3X abriu o placar com Ton, mas o Ultimate Móstoles empatou com Iván Torres. Contudo, com todos os jogadores em quadra, o embate começou a ficar mais truncado. Os espanhóis chegaram a acertar a trave de Barata, enquanto a equipe brasileira encontrava dificuldades para acertar a meta adversária. O placar só se movimentou no gol dobro. Após um vacilo do goleiro Aleix Vidal, Kelvin Oliveira roubou a bola e mandou para as redes, colocando a equipe de Gaulês na frente: 3 a 1.

G3X na final do Mundial de Clubes da Kings League

Já o segundo tempo começou com o dado definindo um 3×3 e o G3X aumentou ainda mais o placar com gols de Ton e Kelvin. O ”Spider” ainda deu um grande susto ao cair no chão e levar a mão ao ombro, com muitas dores, mas voltou ao campo poucos minutos depois. Com o placar apontando 5 a 1 para a equipe brasileira, o Ultimate Móstoles foi para cima para diminuir a diferença. Primeiro, tentaram com seu pênalti do presidente, mas DJ Mario acertou o travessão. Depois, acionaram sua carta secreta e ganharam um pênalti reverso, mas Messias converteu a cobrança. Foi apenas com Javi Espinosa que os espanhóis chegaram ao seu segundo gol, em um belo chute de longe.

Contudo, o G3X queria manter a vantagem no placar e foi as redes mais duas vezes. Primeiro, Gaulês converteu seu pênalti do presidente. Depois, a equipe da Tribo acionou sua carta secreta e ganhou um shootout, muito bem cobrado por Kelvin. Assim, o time brasileiro foi para o Matchball vencendo por 7 a 2.

Já no Matchball demorou três minutos, mas o gol veio. Ton carregou pela esquerda, levou para o fundo e cruzou rasteiro para Kelvin marcar seu quarto gol no jogo e colocar a G3X na final do Mundial de Clubes da Kings League.

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