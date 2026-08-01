Fluminense vira com uma a menos e sonha com vaga no Brasileirão Feminino

Uma vitória gigante do Fluminense. Neste sábado (1/8), o Tricolor encerrou o jejum de cinco jogos sem vitória e bateu o Bragantino de virada por 2 a 1, neste sábado (1/8), no Luso-Brasileiro, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino. Depois de sair atrás no placar com gol de Jé Soares, a equipe carioca buscou a reação com Raquel Fernandes e Bruna Pelé. Além disso, o Flu ainda atuou toda a etapa final com uma jogadora a menos após a expulsão de Karina.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 19 pontos e encostou na disputa por uma vaga no G8, enquanto o Bragantino permaneceu com 20 pontos e perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação.
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A equipe do Bragantino começou melhor, pressionou desde os minutos iniciais e abriu o placar aos 18 minutos, com Jé Soares, de cabeça, após cobrança de falta de Rafa Mineira. No entanto, o Fluminense cresceu na partida e chegou ao empate aos 33 minutos, com Raquel Fernandes. Na reta final, Karina, do Tricolor, aos 38 minutos, foi expulsa.
Mesmo em desvantagem numérica, as tricolores conseguiram encontrar o gol da virada. Aos 19 minutos, Raquel dá passe para Sochor, que finalizou cruzado e mandou para o gol. Thalya deu rebote, e Bruna Pelé testou para as redes.
Por fim, o Fluminense volta a campo na sexta-feira (7), quando enfrenta o Botafogo, às 21h30, no Nilton Santos, pela 15ª rodada do Brasileiro Feminino. O Bragantino recebe o São Paulo no domingo (9/8), às 18h, em Cotia.
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