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STJD denuncia Fernando Diniz, que pode ser suspenso por até três jogos

STJD denuncia Fernando Diniz, que pode ser suspenso por até três jogos
STJD denuncia Fernando Diniz, que pode ser suspenso por até três jogos -

O técnico Fernando Diniz, atualmente no comando do Corinthians, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após um episódio polêmico no duelo contra o Athletico-PR, na última quinta-feira (30/7), na Neo Química Arena. O treinador corre o risco de ser suspenso por até três partidas.

A denúncia se dá em razão de um tapa no volante Jadson durante uma confusão à beira do campo. De acordo com a súmula, o lance ocorreu quando Jadson se aproximou de Diniz e encostou nele. O técnico reagiu afastando o braço do jogador com um tapa, o que levou o quarto árbitro a intervir imediatamente para separar os dois.

Desse modo, o caso foi devidamente encaminhado ao tribunal, e o julgamento do treinador alvinegro ocorrerá na próxima terça-feira (4/8).

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Diniz responderá com base no Artigo 250 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que decorre sobre “praticar ato desleal ou hostil durante a partida (…)”. A punição, tanto para jogadores quanto técnicos que incorram neste artigo, é de um a três partidas de suspensão.

O episódio adiciona tensão ao ambiente do Corinthians, que já vive uma temporada marcada por cobranças e resultados irregulares. A decisão do STJD, portanto, poderá impactar diretamente a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro.

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