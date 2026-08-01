Flamengo aponta favorecimento ao Palmeiras e cobra punição a árbitros

O Flamengo divulgou uma nota oficial neste sábado (1/8) com críticas à arbitragem. O clube cita que o Palmeiras estaria “sendo reiteradamente beneficiado por decisões” em campo. Além disso, o Rubro-Negro, que também cita que a percepção “encontra respaldo em números”, cobra ainda punição aos árbitros pelas “decisões capazes de alterar tabelas, influenciar disputas por títulos, vagas e rebaixamentos”.

“Levantamento do Espião Estatístico, do ge, mostra que, desde a implantação do ranking do VAR, em 2020, até o Campeonato Brasileiro de 2026, o Palmeiras acumula o maior número de decisões alteradas a seu favor (65), o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país (47) e o maior saldo positivo do futebol brasileiro (+18). Também lidera o número total de intervenções do VAR”, diz em trecho do comunicado.

“Os números desta edição do Brasileirão seguem na mesma direção. O Palmeiras é a 5ª equipe que mais precisa cometer faltas para receber um cartão amarelo (6,72 faltas por advertência), enquanto seus adversários figuram entre os que mais recebem cartões amarelos e vermelhos ao enfrentá-lo”, complementou.

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Elogios à CBF e punição aos árbitros

Ainda em nota, o Flamengo elogiou a CBF pela melhoria da Comissão de Arbitragem e do VAR. “No entanto, diz que “não são elas que executam as regras que, eventualmente, acabam decidindo jogos. Na partida entre Vitória e Palmeiras, por exemplo, as decisões foram tomadas por Alex Gomes Stefano, em campo, e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, no VAR”.

Além disso, o clube carioca pede que os árbitros sejam “responsabilizados quando cometem erros graves” e ainda citou o “jogo limpo” na Copa do Mundo.

Por fim, conclui que “o futebol brasileiro precisa voltar a discutir mais o jogo do que a arbitragem. Isso só será possível quando os árbitros adotarem critérios claros e deixarem de premiar equipes que utilizem a pressão durante todo o jogo como estratégia”.

NOTA DO FLAMENGO:

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