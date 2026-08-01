G3X atropela Alpak na final e é campeão do Mundial de Clubes da Kings League

O mundo é do Brasil. O G3X, com dominância, venceu o Alpak FC por 9 a 2, neste sábado (01/8) e se sagrou o grande campeão do Mundial de Clubes da Kings League. Com uma atuação histórica de Kelvin Oliveira, que marcou seis gols, sendo um deles valendo dois, o time de Gaulês e companhia não deram chances para os italianos e ficaram com o título.

Assim, o G3X entra para a história de campeões mundiais da Kings League, ao lado de Porcinos e Los Troncos. Além disso, se torna o primeiro brasileiro campeão da competição.

Primeiro tempo com show de Kelvin

O show particular de Kelvin Oliviera começo com apenas um minuto, quando ele aproveitou o contra-ataque para fazer 1 a 0. O Alpak FC chegou a igualar o marcador com o goleiro Gilli, mas K9 apareceu novamente para fazer 2 a 1. Com todos os jogadores de volta, o artilheiro seguiu com tudo e marcou seu terceiro tento na partida em um lindo chute no cantinho. Contudo, Kelvin queria mais e que aumentasse ainda mais o marcador. Assim, no período de gol dobro, o centroavante acertou um verdadeiro foguete para ir as redes de novo e deixar 5 a 1 no placar, antes do intervalo.

G3X campeão do mundo na Kings League

Já no segundo tempo, o dado definiu um 3×3 e o G3X seguiu em cima, marcando mais duas vezes com Andreas e Well. Os italianos diminuiram com Christian Ronchi, mas o período terminou com o marcador apontando 7 a 2 para os brasileiros. Com os jogadores de volta, a equipe da Tribo chegou ao oitavo com sua carta secreta, onde ganharam um pênalti. Kelvin Oliveira, com toda a categoria do mundo, fez o oitavo.

Com o passar do tempo, o jogo começou a ganhar tons nervosos e as provocações e brigas começaram a ganhar espaço na grama preta. O Alpak acionou seu pênalti do presidente, mas Frenezy parou em Barata. Na comemoração, o goleiro brasileiro provocou o influenciador italiano. Já o G3X também perdeu sua penalidade com Gaulês, que carimbou o travessão. Assim, mesmo com os nervos a flor da pele, a equipe da Tribo foi para o Matchball vencendo por 8 a 2.

Já no Matchball, o Alpak chegou a se empolgar e marcaram duas vezes com Alessandro Gelsi e outro com Cutrignelli, diminuindo para 8 a 5. Contudo, Andreas Vaz chamou a responsabilidade e, de cobertura, fez o gol do título da G3X, campeão do mundo na Kings League.

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