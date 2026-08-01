Gabriel Jesus marca em goleada do Arsenal sobre o Girona

Gabriel Jesus marcou um dos gols do Arsenal na vitória por 4 a 1 sobre o Girona, neste sábado (1º), em amistoso de pré-temporada. O jogo ocorreu no Estádio Montilivi, casa do time catalão, na Espanha. O atacante brasileiro entrou ainda no primeiro tempo, substituindo Viktor Gyokeres, e balançou a rede logo no início da etapa final, mostrando que segue em boa forma antes da estreia oficial dos Gunners na Premier League.

Até aquele momento do amistoso, a equipe de Londres vencia por 3 a 1 com gols de Havertz, Tzolis e Dowman. Pelos anfitriões, Martínez descontou. Os comandados de Mikel Arteta se preparam para a defesa do título inglês e a disputa da Champions após o vice-campeonato na última edição diante do Paris Saint-Germain.

Gabriel Jesus em busca de recorde

Além de iniciar a temporada com gol, Gabriel Jesus está muito próximo de alcançar um feito histórico na Premier League. Isso porque ele soma 79 gols em 243 partidas e ocupa a segunda posição entre os brasileiros com mais gols na competição. À frente está apenas Roberto Firmino, que deixou o torneio com 82 gols em 256 jogos.

Assim, o atacante do Arsenal precisa de apenas três gols para igualar o ex-jogador do Liverpool e quatro para se tornar, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro da história da liga inglesa.

O time de Londres ainda terá outros compromissos de preparação. A saber, os amistosos contra Betis (ESP) e Como (ITA), a Copa Emirates contra o Borussia Dortmund e a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City. A estreia oficial na Premier League ocorrerá em 21 de agosto, quando os atuais campeões recebem o Coventry City.

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