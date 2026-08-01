Americano volta à primeira divisão do Campeonato Carioca

O Americano está de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca depois de cinco anos. O clube campista venceu o Resende nos pênaltis por 6 a 5, após vitória no tempo normal por 1 a 0 neste sábado (1/8), no Aryzão, em Campos, e conquistou o título da Série A2, retornando à elite em 2027.

A conquista do Americano teve como herói um ex-atacante do Botafogo. Camisa 9 da equipe, Maranhão fez o gol nos acréscimos do segundo tempo que levou a decisão para os pênaltis. O Resende, aliás, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no sul do estado.

Nas penalidades, a emoção tomou conta do Aryzão. O Resende chegou a desperdiçar a oportunidade de conquistar o título quando o goleiro Pedro Zanetti defendeu a cobrança de Leo Silva. Na sequência, o arqueiro alvinegro voltou a ser decisivo ao defender o chute de Cavalini. Assim, garantiu a vitória do Americano e o título da Série A2.

A última vez do Americano na primeira divisão, aliás, foi 2021, quando disputou apenas a fase preliminar. O clube de campos agora se junta a Botafogo, Bangu, Boavista, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda no Cariocão de 2027.

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