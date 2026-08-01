Andreas é o melhor jogador do Mundial da Kings League. Veja as premiações

O Mundial da Kings League chegou ao final neste sábado (01/8) e consagrou o G3X, equipe brasileira, como a grande campeã. Contudo, além do troféu para o time vencedor, tivemos também a entrega de premiações individuais.

No gol, o goleiro Vittorio Gilli, do Alpak FC, foi eleito o melhor arqueiro da competição. Ele fez grande competição e teve boa atuação diante da Furia na semifinal, eliminando a equipe brasileira. Entretanto, sucumbiu ao lado da equipe italiana na final para a G3X, ao perder por 9 a 5.

Já o G3X colocou dois jogadores nas premiações individuais. Kelvin Oliveira foi o grande artilheiro do torneio, com 14 bolas nas rede. Ele marcou nove gols apenas no Final Four. Foram quatro na semifinal contra o Ultimate Móstoles e mais cinco contra o Alpak FC, na grande decisão.

Por fim, Andreas Vaz, autor do gol do título, ganhou o prêmio de melhor jogador da competição. O camisa 10, além das grandes atuações, marcou cinco gols e deu três assistências na competição.

Assim, o G3X entra para a história de campeões mundiais da Kings League, ao lado de Porcinos e Los Troncos. Além disso, se torna o primeiro brasileiro campeão da competição.

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