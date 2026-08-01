Cruzeiro goleia e mantém Botafogo na lanterna do Brasileirão Feminino

O Cruzeiro contou com hat-trick de Marília Furiel para golear o Botafogo neste sábado (1º), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O 4 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, também teve gol de Letícia.
Com o resultado, as Cabulosas assumem a quinta colocação da tabela com os mesmos 24 pontos do Bahia, que aparece em quarto lugar. Desse modo, a equipe mineira segue firme na briga por uma vaga na fase final da competição, mostrando força ofensiva e consistência em campo.
Do outro lado, o Botafogo vive situação dramática. Com apenas cinco pontos até o momento, o time carioca permanece na lanterna e vê suas chances de reação diminuírem, já que restam apenas três rodadas para o fim da fase classificatória.
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O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Grêmio, no domingo (9), às 11h (de Brasília), em Porto Alegre. A partida será decisiva para manter o embalo e seguir na luta pela parte de cima da tabela.
Já o Botafogo terá pela frente o clássico contra o Fluminense, na sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O duelo será crucial para tentar uma reação e evitar que a equipe encerre a competição sem conseguir sair da última posição.
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