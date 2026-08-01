Kelvin desabafa após título da G3X na Kings League: “Chegou nosso momento”

O G3X enfim alcançou o topo da Kings League. Neste sábado (01/8), a equipe de Gaules conquistou o Mundial de Clubes ao atropelar o Alpak FC por 9 a 5, em uma atuação dominante. O grande nome da decisão foi Kelvin Oliveira, que marcou seis gols, sendo um deles com peso dobrado, e comandou a vitória.

Após levantar a taça, Kelvin destacou o caminho percorrido até o título. Depois de acumular três vice-campeonatos, o camisa 10 afirmou que a conquista representa a recompensa por todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos.

“Com certeza. A gente estava batendo na trave, mas por muito mérito, não porque foi dado, nada pra gente. Ninguém entregou nada de graça, foi muito sofrimento, muito sacrifício. Chegou o nosso momento e nós somos campeões do mundo.”, disse K9.

Além do título, o G3X encerrou um roteiro que contrastou com o vivido em 2024. Na ocasião, a equipe também chegou à decisão após pouco tempo de descanso, mas acabou derrotada. Desta vez, mesmo enfrentando uma situação semelhante, o time brasileiro mostrou superioridade do início ao fim.

“Aquele time do México era um time que estava em formação, um time que tinha gente que trabalhava como motorista, trabalhava como empresário, tinha de todos os tipos. E agora a gente estava com um time full performance. A gente mudou todas as nossas estruturas internas de preparação. Estamos muito felizes e deu para perceber que a gente estava muito mais preparado.”, analisou.

Reta final de Mundial de Kings League espetacular de Kelvin

Individualmente, o camisa 10 também encerrou o torneio em alta. Com os cinco gols marcados na decisão, terminou como artilheiro do Mundial de Clubes da Kings League e protagonizou uma das maiores atuações da história da competição.

Mesmo assim, Kelvin preferiu valorizar o desempenho na fase decisiva em vez de classificar toda a campanha como a melhor desde que chegou ao G3X.

“Cara, talvez não a melhor competição com o G3X, mas com certeza a melhor Final Four com o G3X.”, finalizou.

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