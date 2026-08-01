Vasco e Fluminense empatam em clássico burocrático pela Copa do Brasil

Em jogo com times pressionados pelas últimas atuações, Vasco e Fluminense fizeram um clássico de certa forma burocrático e empataram por 0 a 0, neste sábado no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico ficou marcado pelas poucas chances para os dois lados, mas ao mesmo tempo com muitas faltas, principalmente no primeiro tempo. Além disso, os treinadores procuraram não inventar nas trocas.

Com o resultado, as equipes precisam vencer na próxima partida para avançar. Em caso, de novo empate, o duelo será definido nos pênaltis. Agora, os times fazem o duelo de volta na quarta-feira (5/8), às 21h30, também no Maracanã. Ainda não há chaveamento, assim, a CBF vai sortear os adversários das quartas de final.

Poucas chances e muitas faltas

O primeiro tempo do clássico foi de poucas chances para ambos e de muitas faltas, sendo 18 no total. O Vasco começou melhor, tendo mais a posse da bola e tentando jogadas individuais, principalmente pelo lado esquerdo com Andrés Gómez. No entanto, não fez o goleiro a fazer nenhuma defesa. Do outro lado, o Fluminense encaixou contra-ataques e foi mais direto. Canobbio, em duas oportunidades, teve a chance de marcar. John Kennedy também teve chance, mas o assistente marcou impedimento. No final, o empate sem gols foi justo pelo apresentado.

Muito previsível

A etapa final começou mais intensidade dos times e com chances. Pelo lado vascaíno, Paulo Henrique e Tchê Tchê, que perdeu uma chance inacreditável. Pelo tricolor, Canobbio e John Kennedy também tiraram suspiro dos torcedores. O camisa 9, aliás, foi melhor, e Léo Jardim fez uma defesa providencial. No entanto, o ritmo caiu drasticamente posteriormente, com erros dos dois lados e pouca movimentação dos ataques. Além disso, os técnicos foram previsíveis nas substituições e sem mudança do esquema tático. A outra oportunidade do jogo foi acontecer somente, aos 35 minutos, com Andrés Gómez, que chutou por cima do gol. O Flu assustou nos acréscimos com Hulk, mas já estava impedido.

VASCO 0x0 FLUMINENSE

Copa do Brasil – Oitavas de Final – Jogo de ida

Data: 1/8/2026

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público / Renda: 36.608 torcedores / R$ 2.380.249,00

Gols: –

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Jair (Barros, 23’/2°T), Tchê Tchê, Ramon Rique (Rojas, intervalo); Adson (Nuno Moreira, 30’/2°T), Andrés Gómez (Puma Rodríguez, 44’/2°T) e David (Spinelli, 23’/2°T). Técnico: Pedro Emanuel.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello, Guilherme Arana; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Nonato, 22’/2°T); Savarino (Soteldo, 22’/2°T), Canobbio (Serna, 22’/2°T) e John Kennedy (Hulk, 35’/2°T). Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartão amarelo: Andrés Gómez (VAS), Lucho Acosta, Zubeldía, Canobbio, Hércules (FLU)

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