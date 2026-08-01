Com assistência de Pepê, Porto bate Torreense e fatura a Supertaça de Portugal

Sob os olhares atentos de Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, o Porto confirmou o favoritismo e conquistou a Supertaça. Neste sábado (1º), os Dragões não tiveram vida fácil, mas, ainda assim, derrotaram por 1 a 0 o Torreense, em Coimbra.

O gol do título saiu ainda no primeiro tempo, quando o brasileiro Pepê fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Froholdt marcar de cabeça no Estádio Municipal Cidade de Coimbra.

O triunfo assegura, portanto, a 25ª conquista do Porto na história da competição, ampliando sua vantagem sobre o Benfica e reforçando o domínio azul e branco no futebol português.

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A presença de Jorge Jesus nas arquibancadas, aliás, deu um toque especial ao duelo em Coimbra, visto que pôde observar de perto o desempenho de alguns atletas que podem integrar a seleção nacional no ciclo para a próxima Copa do Mundo.

Com o título assegurado, portanto, o Porto agora volta suas atenções para o Campeonato Português. A estreia ocorrerá no próximo domingo (9) contra o Alverca, enquanto o Torreense inicia sua jornada na segunda divisão diante do Farense.

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