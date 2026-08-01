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Igor Rabello destaca defesa do Fluminense após empate com Vasco

Igor Rabello destaca defesa do Fluminense após empate com Vasco
Igor Rabello destaca defesa do Fluminense após empate com Vasco -

Com quatro zagueiros lesionados, Igor Rabello ganhou a chance e iniciou como titular no empate do Fluminense com o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o duelo neste sábado (1/8), o defensor disse que nunca viu lesões em sequência. Além disso, ressaltou que está preparado e também o fato do time sair do confronto sem levar gols.

“Infelizmente tivemos quatro lesões de zagueiros. É uma coisa que quase nunca acontece — nunca tinha visto isso em toda a minha carreira. Mas tenho que estar sempre preparado para as oportunidades. Minha cabeça está boa, mesmo quando não venho tendo tantas chances. Sempre trabalho firme, buscando melhorar a cada dia. Que bom que a gente não conseguiu levar gol algo que conversamos bastante. Agora é focar no próximo confronto para sairmos classificados”, disse Igor Rabello.

Igor Rabello também pediu para que o Fluminense capriche na última bola na próxima partida contra o Vasco para garantir a classificação na competição.

“Foi um jogo muito difícil e bastante disputado por ambas as equipes. Faltou caprichar na última bola para fazermos o gol. Criamos oportunidades, mas é isso. Precisamos melhorar a definição para fazer o gol e buscar a classificação no próximo jogo”, concluiu.

Com o resultado, as equipes precisam vencer na próxima partida para avançar. Em caso, de novo empate, o duelo será definido nos pênaltis. Agora, os times fazem o duelo de volta na quarta-feira (5/8), às 21h30, também no Maracanã. Ainda não há chaveamento, assim, a CBF vai sortear os adversários das quartas de final.

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