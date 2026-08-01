São Paulo chega a acordo com Calleri para renovação de contrato

O São Paulo está muito perto de garantir a permanência de Calleri. Depois de meses de negociação, clube e atacante chegaram a um acordo para a renovação de contrato, e a expectativa é de que a assinatura ocorra na próxima semana.

O novo vínculo terá duração de mais dois anos, com opção de renovação por uma terceira temporada caso o atacante cumpra metas esportivas estabelecidas em contrato. As partes já acertaram as bases salariais e agora trocam documentos para formalizar o acordo.

As conversas avançaram nos últimos dias após uma mudança de postura dos dois lados. Na quarta-feira (29/7), os representantes de Calleri autorizaram a elaboração do contrato, passo que acelerou a reta final das negociações.

O entendimento só foi possível porque tanto o São Paulo quanto o estafe do jogador flexibilizaram as condições financeiras. Durante a intertemporada, a diretoria apresentou uma proposta com valores inferiores aos discutidos no início do ano, ainda na gestão do então executivo de futebol Rui Costa. Na ocasião, a oferta ficou distante da pedida dos representantes do atacante e travou as tratativas.

Depois disso, o cenário mudou. O estafe de Calleri reduziu as exigências financeiras, enquanto o São Paulo melhorou a proposta apresentada. Assim, as partes encontraram um denominador comum e encaminharam o acordo.

O atacante tem contrato apenas até o fim desta temporada e, por isso, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apesar desse cenário, a diretoria sempre tratou a permanência do argentino como prioridade.

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