De olho no Grêmio pelo Brasileirão, São Paulo goleia Ituano em jogo-treino

O São Paulo realizou neste sábado (1º), no CT da Barra Funda, um jogo-treino contra o Ituano como parte da preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. A atividade terminou com vitória por 4 a 0 dos reservas tricolores.

A manhã começou com os titulares das últimas partidas focados em trabalhos físicos e exercícios técnicos em duplas. Depois, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade específica de ataque contra defesa, buscando aprimorar a movimentação ofensiva da equipe.

Na sequência, os jogadores com menos minutos em campo permaneceram para enfrentar o Ituano em dois tempos de 45 minutos. Os gols foram marcados por Ryan Francisco (duas vezes), André Silva e Gustavo Santana, garantindo o placar elástico.

O elenco terá folga neste domingo (2/8) e retorna aos treinos na segunda-feira. O próximo compromisso oficial será no sábado (8), às 16h (de Brasília), diante do Grêmio em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão.

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