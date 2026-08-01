Goleiro do Vasco, Léo Jardim analisou o empate com o Fluminense neste sábado (1º), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o jogo, ele afirmou que o duelo foi truncado, pediu melhora do ataque e evitou comparar a semifinal de 2025, quando foi decisivo nas penalidades contra o mesmo rival.

“Foi um jogo muito truncado. A gente já esperava que seria. Viemos com uma estratégia de tentar neutralizar o Fluminense e jogar quando tivéssemos a bola. Em grande parte do primeiro tempo, conseguimos ter a bola e jogar. Mas podemos melhorar no último terço, na finalização das jogadas. A equipe tem mostrado evolução. O jogo está em aberto”, disse.

Em 2025, o Vasco se classificou à final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense na semifinal. Naquela ocasião, Léo Jardim foi decisivo nas penalidades para garantir a vaga na decisão.

“O que aconteceu no ano passado já passou. O adversário é o mesmo, mas é outra história. É importante estar concentrado para fazer um grande jogo e buscar o resultado nos 90 minutos. Mas se for para as penalidades, vou procurar me preparar, estudar bem para ajudar a equipe”, finalizou.

Com o resultado, as equipes precisam vencer na próxima partida para avançar. Em caso, de novo empate, o duelo será nos pênaltis. Assim, os times fazem o duelo de volta na quarta-feira (5/8), às 21h30, também no Maracanã. Ainda não há chaveamento, portanto, a CBF vai sortear os adversários das quartas de final.