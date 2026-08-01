Lucca sofre acidente de carro após treino do São Paulo e pode passar por cirurgia

O atacante Lucca sofreu um acidente de carro na tarde deste sábado (01/8), após deixar o CT da Barra Funda, onde treinou normalmente com o elenco do São Paulo. O jogador de 19 anos perdeu o controle do veículo quando já estava próximo de casa. As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas, mas as primeiras informações apontam que o carro seguia em baixa velocidade.

O impacto acionou o airbag, que atingiu o maxilar do atacante. Logo depois, Lucca seguiu para um hospital, onde realiza exames complementares. Os médicos suspeitam de uma fratura na região, que pode exigir cirurgia, embora o diagnóstico definitivo dependa dos resultados das avaliações.

Apesar do susto, Lucca permaneceu consciente durante todo o atendimento. O atacante está lúcido, apresenta quadro estável e seguirá internado durante a noite deste sábado para observação médica.

Enquanto isso, o São Paulo monitora a situação de perto e aguarda a conclusão dos exames para definir o tratamento. A partir dos resultados, o clube saberá se o atacante precisará passar por cirurgia e quanto tempo ficará afastado dos gramados.

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