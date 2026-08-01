Zubeldía elogia atuação defensiva e indica John Kennedy titular no Fluminense

Com quatro zagueiros lesionados no elenco, o técnico Luis Zubeldía valorizou a atuação defensiva do Fluminense no empate com o Vasco, neste sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em coletiva, o treinador afirmou que a equipe controlou as ações ofensivas do adversário e elogiou o desempenho do sistema defensivo.

“Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. Hoje, a equipe fez um bom trabalho porque à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois (o Vasco) não conseguiu gerar situações de gol. Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo, um cruzamento, depois a equipe se manteve sólida. A atuação dos dois zagueiros foi boa, assim como o Rabello”, analisou o técnico.

O técnico tricolor, aliás, também comentou sobre a titularidade de John Kennedy. Afinal, com a chegada de Hulk, o debate sobre a manutenção no time titular foi levantado.

“John jogou comigo todo o semestre. A partida contra o Bragantino, 48 horas antes do jogo, estava em concentração para jogar. Sofreu uma moléstia muscular e, nesse tempo, decidi que Hulk jogasse. Depois da expulsão de John, não podemos usá-los. Então, vai se criando novelas, histórias, falando sobre titular indiscutível, mas a realidade é que acontecem coisas que nem sempre podemos falar que não prestaram atenção. Se o John estava expulso, não podia utilizá-lo. Ele ser titular hoje não é novidade”, declarou Zubeldía.

Fluminense e Vasco, portanto, decidirão a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

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E os jovens: “Hoje, pronto, não. Estava Davi (Schuindt), que era nosso sexto zagueiro. Tinha uma posição similar a de Igor (Rabello). No ano passado foi assim, com Davi de opção, de sexto, sétimo zagueiro. Se especulava que Freytes e Ignácio poderiam sair, mas tínhamos sete zagueiros. Jogadores juvenis podem ficar esperando as oportunidades, ou ter experiência fora e voltar. Tomamos a decisão. Ele vai ter uma experiência fora (do Fluminense). Não pensávamos que teríamos quatro zagueiros fora (do jogo por lesão). Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos. Acredito que para a próxima partida, Jemmes vai estar à disposição. É uma opção a mais”, disse Zubeldía.

Revanche: “São clássicos e se joga como tal. Não é só pela Copa do Brasil. É clássico. Venho da Argentina e sei o que são clássicos. Tem que saber jogar. Tem que superar os limites dentro de campo. Se joga assim, se joga com muita paixão”.

Chances: “Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Me parece que hoje nós tivemos chances, foi um compilado de situações, contra só uma do Vasco. Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada”.

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