Pedro Emanuel esclarece postura do Vasco: “Fomos competitivos”

Vasco e Fluminense empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (1º), no Maracanã, no confronto de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O placar sem gols refletiu a dinâmica de uma partida caracterizada pelo equilíbrio tático e pela forte marcação de ambos os lados, com as duas equipes priorizando a solidez defensiva para evitar desvantagens na série eliminatória. Após o apito final, o técnico português Pedro Emanuel concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho de seus comandados no clássico carioca.

O comandante vascaíno enfatizou a estratégia desenhada para neutralizar o principal ponto forte do adversário tricolor. A comissão técnica buscou retirar o controle do ritmo de jogo da equipe das Laranjeiras desde os minutos iniciais da partida:

“O Fluminense é um dos times com mais posse de bola do nosso campeonato. O objetivo inicial era equilibrar isso, e a forma como iniciamos foi um bom indicativo: com qualidade na posse e circulação. Faltou, de fato, um pouco de mais objetividade no último terço. Isso vem da confiança que estamos falando. Mas acreditamos no processo, no valor, e na nossa equipe. Foi evidente isso hoje”.

Oportunidade desperdiçada e elogios ao elenco do Vasco

O clássico apresentou poucas chances reais de gol para os dois lados, acentuando o caráter estratégico da eliminatória nacional. O treinador lusitano lamentou a falta de precisão em um lance específico da partida, mas fez questão de enaltecer o comprometimento dos atletas e a evolução competitiva que o grupo vem demonstrando nas últimas semanas:

“Faltou uma pontinha de sorte. Tivemos uma excelente oportunidade, Fluminense também, mas acredito que a nossa ainda mais clara, e com um jogador (Tchê Tchê) que, vocês sabem, vem sendo bastante exigido por toda a gente. Mas, mesmo que tivéssemos marcado, o placar estaria em aberto. A equipe demonstrou há dois jogos que está viva, é ser competitiva, arrastar a torcida para o nosso lado e acreditar até o final. E é um mérito muito grande por parte dos jogadores. Tiveram uma atitude fantástica. Fomos competitivos até o final”.

Decisão em aberto para o jogo de volta no Maracanã

O resultado de igualdade no primeiro confronto deixa a disputa pela vaga na próxima fase totalmente aberta. O regulamento da Copa do Brasil não prevê o critério de gol qualificado fora de casa como método de desempate, o que anula qualquer vantagem teórica para o duelo decisivo da próxima semana.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30, novamente no gramado do Maracanã. O vencedor do confronto garante a classificação para as quartas de final da competição. Em caso de uma nova igualdade no placar ao término do tempo regulamentar, a definição da vaga será realizada por meio das cobranças de pênaltis.

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