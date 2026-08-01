Atlético fica no empate sem gols com o Juventude pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Juventude empataram por 0 a 0 neste sábado, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim como no primeiro tempo, o Galo teve mais posse de bola e controlou as ações, mas voltou a encontrar dificuldades para transformar o volume ofensivo em chances claras. Na etapa final, o time mineiro ainda acertou a trave com Igor Gomes e levou perigo nos acréscimos com Cuello, enquanto o Juventude também criou oportunidades em contra-ataques e contou com uma atuação segura do sistema defensivo para manter o placar zerado.
Primeiro tempo
O Atlético-MG dominou as ações no primeiro tempo, controlou a posse de bola e passou a maior parte da etapa no campo de ataque, mas não conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar. O Galo pressionou a saída de bola do Juventude, criou boas oportunidades com Dudu, Bernard, Cassierra, que exigiram defesa de Jandrei. Já nos acréscimos, Renan Lodi desperdiçou a melhor chance atleticana ao finalizar por cima do gol, cara a cara com o goleiro. Aos 34 minutos, os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti sobre Natanael, mas o árbitro mandou o jogo seguir e o VAR não recomendou revisão.
Apesar de ficar acuado durante boa parte da primeira etapa, o Juventude conseguiu responder nos minutos finais e quase abriu o placar. Aos 45 minutos, Alisson Safira acertou um chute forte no travessão de Everson, na melhor oportunidade da equipe gaúcha. O time visitante ainda tentou algumas finalizações de média distância, mas sem levar grande perigo. Com chances para os dois lados no fim do primeiro tempo, as equipes foram para o intervalo empatando por 0 a 0 na Arena MRV.
Segundo tempo
O Atlético-MG voltou do intervalo tentando transformar a superioridade do primeiro tempo em vantagem no placar. Contudo, encontrou ainda mais dificuldades para furar a defesa do Juventude. Apesar de criar a primeira oportunidade em escanteio com Bernard, quem assustou foi o time gaúcho. Lyanco falhou logo no início da etapa e quase entregou o gol para Raí Silva. Depois, Marcos Paulo finalizou para fora e MP obrigou Everson a fazer boa defesa de cabeça. O Galo respondeu com mudanças, que colocou Cuello, Minda, Igor Gomes e Preciado em campo para aumentar o poder ofensivo. Mesmo assim, o Papo seguiu perigoso e só não abriu o placar porque Lyanco se recuperou de um erro anterior e travou Alisson Safira na hora da finalização, cara a cara com o gol.
Na reta final, o Atlético intensificou a pressão e ficou muito perto de marcar. Igor Gomes acertou a trave em cobrança de falta e Victor Hugo desperdiçou o rebote. Por fim, Cuello levou perigo em duas oportunidades, a última já nos acréscimos, quando desviou de cabeça após escanteio e mandou a bola para fora. O Juventude, por sua vez, fechou os espaços, resistiu à pressão na Arena MRV e confirmou o empate sem gols.
ATLÉTICO-MG 0X0 JUVENTUDE
Copa do Brasil – Oitavas de Final – Jogo de ida
ATLÉTICO: Everson; Natanael (Preciado, 23’/2°T), Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon (Minda, 11’/2°T), Victor Hugo e Bernard (Igor Gomes, 23’/2°T); Dudu (Cuello, 11’/2°T) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez
JUVENTUDE: Jandrei; Titi, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Aderlan (Nathan Santos, 28’/2°T), Raí Silva, Lucas Mineiro, e Patrick (Cuello, 11’/2°T) ; Fábio Lima (Luis Mandaca, intervalo e depois Luan Martins, 29’/2°T), Alisson Safira (Alan Kardec, 28’/2°T) e MP. Técnico: Maurício Barbieri
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartão amarelo: Bernard (ATL); Alisson Safira e Aderlan (JUV)
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