Zagueiro do Internacional consegue efeito suspensivo após lesionar Pec

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, na noite deste sábado (1º), efeito suspensivo para o zagueiro Victor Gabriel, do Internacional. O atleta está punido após ser expulso por uma entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

O auditor Maxwell Vieira, relator do caso no Tribunal Pleno, aceitou parcialmente o pedido. A decisão vale para a parte da punição que ultrapassa dois jogos ou 15 dias, como prevê a legislação citada no despacho.

O STJD aplicou a Victor Gabriel seis partidas de suspensão e estendeu a pena em até 180 dias — prazo condicionado ao retorno de Gabriel Pec aos treinos. O defensor conseguiu efeito suspensivo após cumprir dois jogos de gancho. A punição cabe recurso, e o Pleno do STJD ainda julgará o caso, sem data marcada.

A punição, aliás, cabe recurso que será julgado pelo Pleno do STJD. O julgamento, entretanto, não tem data marcada. Com o efeito suspensivo, Victor Gabriel ganha condições de jogo.

O lance de Victor Gabriel

O zagueiro Victor Gabriel deu uma entrada forte que tirou sangue da canela do atacante Gabriel Pec, que deixou o campo de maca e depois carregado. Assim, ele levou o cartão vermelho. No lance, os dois jogadores disputaram a bola, mas o defensor do Colorado chegou atrasado e atingiu a canela do atacante cruzeirense em cheio. A canela do atacante do Cruzeiro saiu sangue, e ele recebeu atendimento em campo.

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