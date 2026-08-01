Victor Hugo admite dificuldade e projeta reação do Atlético contra o Juventude

O Atlético-MG deixou a Arena MRV com um resultado que aumenta a pressão para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Neste sábado (01/8), o Galo empatou por 0 a 0 com o Juventude, diante de sua torcida, e desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem no confronto. Apesar do maior volume ofensivo, a equipe encontrou dificuldades para furar a forte marcação dos gaúchos e agora precisará decidir a vaga longe de casa.

Após o apito final, o meia Victor Hugo reconheceu a importância de conquistar um bom resultado em Belo Horizonte, mas ressaltou que a eliminatória segue aberta. Além disso, lembrou que o Atlético já superou um cenário semelhante na fase anterior e pediu foco na preparação para o duelo decisivo.

“A gente joga para buscar a vitória, para buscar dar esse primeiro passo. Os primeiros 90 minutos. A gente sabe como vai ser difícil o jogo lá, mas a gente já viveu isso na fase anterior. Agora é trabalhar bem. Eu sei que são poucos dias para o segundo jogo. É trabalhar bem para buscar a classificação.”, disse o meia.

Assim, Atlético-MG e Juventude voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (04/8), às 19h30, no Alfredo Jaconi. Quem vencer garante vaga nas quartas de final. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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