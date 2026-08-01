Ex-atleta da base do São Paulo morre aos 15 anos após ataque a tiros

Micael Leandro da Silva, ex-jogador da base do São Paulo e atleta sub-15 do CSA, morreu neste sábado, aos 15 anos, após sofrer um ataque a tiros durante um torneio de futebol em Maceió (AL). De acordo com a Polícia Civil, os criminosos mataram o jovem por engano.

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, dois homens se aproximaram do grupo que caminhava em direção ao ônibus e dispararam contra a vítima, atingida no rosto. O jovem recebeu socorro no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Alagoas ainda informou que não há indícios de envolvimento de Micael com o crime e que o jovem não seria o alvo dos disparos. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu início às investigações e já começou a ouvir testemunhas sobre o ocorrido.

Clubes se manifestam

Depois de atuar pelo São Paulo, Micael Leandro retornou a Maceió e passou a treinar na equipe sub-15 do CSA. O clube alagoano, inclusive, emitiu nota oficial lamentando o falecimento do garoto.

“O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a morte do jovem Micael Leandro, que integrava o sub-15 do Azulão. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Esperamos que as autoridades competentes investiguem o caso para solucionar esse crime tão brutal”, escreveu nas redes sociais.

O São Paulo também divulgou uma nota de pesar. Além disso, o Tricolor informou que o jovem atleta conquistou a Copa Fictor Sub-15 de 2026 antes de deixar a equipe em abril deste ano.

“O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Micael Leandro da Silva, ocorrido neste sábado, em Maceió (AL). O atleta tinha 15 anos de idade. Micael chegou ao Tricolor no segundo semestre do ano passado e permaneceu no clube até abril deste ano, atuando pelas categorias sub-14 e sub-15. O clube se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor”, escreveu.

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