Torcida do Atlético protesta após empate com o Juventude na Copa do Brasil

A atuação do Atlético-MG não agradou à torcida. Após o empate sem gols com o Juventude, neste sábado (01/8), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, os torcedores protestaram na Arena MRV. Assim que o árbitro encerrou a partida, vaias tomaram conta das arquibancadas. Em seguida, parte dos presentes também direcionou críticas à família Menin, responsável pela SAF do clube.

Mesmo com a insatisfação ao fim do confronto, o torcedor fez sua parte e compareceu em grande número ao estádio. Ao todo, 37.041 pessoas acompanharam a partida, o segundo maior público do Atlético-MG na temporada. A expectativa era de uma atuação mais convincente, principalmente após a vitória sobre o líder do Campeonato Brasileiro na rodada passada. Contudo, o desempenho ficou abaixo do esperado.

Durante boa parte do jogo, o Atlético teve mais posse de bola, porém voltou a encontrar dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Além disso, o Juventude cresceu no segundo tempo, equilibrou as ações e chegou a ameaçar abrir o placar, aproveitando a falta de organização do time mineiro.

Nos minutos finais, o Galo tentou pressionar em busca da vitória. Igor Gomes acertou a trave em cobrança de falta, e Cuello quase marcou já nos acréscimos, mas a equipe não conseguiu superar a defesa gaúcha. Assim, deixou a Arena MRV sob protestos e com a decisão da vaga totalmente aberta para o confronto de volta, na próxima terça-feira (04/8), no Alfredo Jaconi.

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