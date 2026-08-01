ASSINE JÁ!
Jogada10

Casemiro faz gol contra em segundo jogo pelo Inter Miami

Casemiro faz gol contra em segundo jogo pelo Inter Miami
Casemiro faz gol contra em segundo jogo pelo Inter Miami -

Em sua segunda partida pelo Inter Miami, na noite deste sábado (1/8), o volante Casemiro marcou um gol contra diante do Columbus Crew, em duelo pela temporada regular da MLS. O brasileiro tentou interceptar o cruzamento de Habroune e acabou desviando para o próprio gol.

Luis Suárez abriu o placar para o Inter Miami, e Noah Allen recolocou o time da casa na frente já nos acréscimos do primeiro tempo. O volante brasileiro, aliás, estreou pelo Inter Miami no último dia 25 e jogou os 90 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o CF Montréal, fora de casa.

Casemiro deixou o Manchester United ao fim da última temporada, após não renovar o seu contrato. Aliás, o volante chegou a Old Trafford em 2022 após uma grande passagem pelo Real Madrid. No clube inglês, conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.

Veja o gol contra de Casemiro:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas