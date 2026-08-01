Casemiro faz gol contra em segundo jogo pelo Inter Miami

Em sua segunda partida pelo Inter Miami, na noite deste sábado (1/8), o volante Casemiro marcou um gol contra diante do Columbus Crew, em duelo pela temporada regular da MLS. O brasileiro tentou interceptar o cruzamento de Habroune e acabou desviando para o próprio gol.
Luis Suárez abriu o placar para o Inter Miami, e Noah Allen recolocou o time da casa na frente já nos acréscimos do primeiro tempo. O volante brasileiro, aliás, estreou pelo Inter Miami no último dia 25 e jogou os 90 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o CF Montréal, fora de casa.
Casemiro deixou o Manchester United ao fim da última temporada, após não renovar o seu contrato. Aliás, o volante chegou a Old Trafford em 2022 após uma grande passagem pelo Real Madrid. No clube inglês, conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.
Veja o gol contra de Casemiro:
هدف التعادل بالخطأ من كاسيميرو في مرماه!!! pic.twitter.com/LLO5io4nxE
— Messi World (@M10GOAT) August 2, 2026
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