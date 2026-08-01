Santos e Remo empatam sem gols e deixam vaga aberta na Copa do Brasil

Santos e Remo empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (1º), na Vila Belmiro, no confronto de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da ausência de gols, a partida foi marcada por intensidade, reclamações com a arbitragem e oportunidades claras criadas por ambos os lados, mantendo o cenário da eliminatória totalmente indefinido para o segundo jogo da série.

O jogo

O time da casa iniciou o confronto tentando impor o ritmo de jogo e quase abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Gabriel parou em boa defesa do goleiro Marcelo Rangel. Pouco depois, aos 6 minutos, Barreal acertou a trave da meta paraense. A resposta do Remo veio aos 9 minutos, em finalização perigosa de Jajá que explodiu no travessão de Gabriel Brazão. O Santos seguiu pressionando na primeira etapa e teve nova chance com Neymar, aos 14, que cruzou fechado para intervenção de Marcelo Rangel. Antes do intervalo, a partida ficou tensa com o sangramento nasal de João Ananias após choque com Zé Ricardo, gerando muitas reclamações de expulsão por parte dos santistas.

Pressão do Santos e gol anulado na etapa complementar

No segundo tempo, o técnico Cuca promoveu as entradas de Caballero e Gabriel Menino, aumentando o volume ofensivo do Santos. Aos 12 minutos, a torcida na Vila Belmiro chegou a comemorar quando Gabriel balançou as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento e anulou o gol alvinegro. O Remo tentou se fechar na defesa e explorar os contra-ataques com Alef Manga, que acabou recebendo cartão amarelo e sendo substituído posteriormente por Gabriel Taliari.

A superioridade do Santos se refletiu nas estatísticas de finalização (15 contra 3), mas o goleiro Marcelo Rangel garantiu a igualdade com defesas importantes em tentativas de Oliva e em cobrança de falta direta de Neymar na reta final. Por fim, nos acréscimos, o camisa 10 do Peixe ainda recebeu cartão amarelo por falta em Edson Fernando, consolidando o placar fechado até o apito final. Assim sendo, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no Mangueirão, em Belém, onde quem vencer avança às quartas de final, e um novo empate levará a disputa para as penalidades máximas.

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