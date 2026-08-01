Domínguez mantém confiança em classificação do Atlético: “Temos potencial”

O empate sem gols com o Juventude, na noite deste sábado (01/8), deixou a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil completamente aberta. Apesar da atuação abaixo do esperado e das vaias da torcida na Arena MRV, o técnico Eduardo Domínguez demonstrou confiança na classificação do Atlético-MG e afirmou que o time tem condições de vencer no Alfredo Jaconi.

O treinador reconheceu que o Galo não apresentou sua melhor versão diante do torcedor, mas fez questão de agradecer o apoio vindo das arquibancadas. Além disso, reforçou que a equipe precisa manter a tranquilidade para buscar a vaga fora de casa.

“Procuramos fazer a diferença aqui com o nosso torcedor, que foi incrível hoje, incrível. Eu agradeço muito o apoio que temos deles. Não conseguimos oferecer a melhor versão da nossa equipe, mas sabemos que temos todo o potencial para ganhar lá na casa deles e ter a classificação. Temos que ter a cabeça tranquila porque sabemos que podemos fazer um grande jogo na próxima partida”, disse o treinador.

Durante a entrevista, Domínguez também explicou as dificuldades encontradas pelo Atlético para superar a marcação do Juventude. Segundo ele, a equipe esbarrou na organização defensiva do adversário e não conseguiu contar com o brilho individual de seus jogadores de ataque.

“Não conseguimos fazer o melhor jogo, mas tentamos todo o tempo. O time acredita muito no que faz, mas tivemos como rival um time que defende muito bem. Uma das melhores defesas da Série B. Não tivemos grandes individualidades que precisamos. Sabíamos que ia ser duro, difícil e também que é uma série de 180 minutos”, completou.

Atlético decide vaga no Rio Grande do Sul

Agora, o Atlético precisará vencer o Juventude na próxima terça-feira, no Alfredo Jaconi, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis. Em caso de derrota, o clube mineiro estará eliminado da competição.

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