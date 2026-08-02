O Santos dominou as ações e empilhou oportunidades, mas parou na falta de pontaria e na trave no empate por 0 a 0 com o Remo, na noite deste sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na saída para o vestiário no intervalo, o jovem meio-campista Gabriel Bontempo não escondeu a insatisfação com o desenrolar da partida e cobrou foco imediato no duelo decisivo.

A postura ofensiva desenhada pela equipe deu mostras de que o Peixe poderia construir uma vantagem confortável dentro de seus domínios, mas a bola insistiu em não entrar. Ao avaliar o panorama do confronto, Bontempo traduziu o sentimento de frustração que tomou conta do vestiário diante do placar zerado:

“A gente sai revoltado. No jogo que era pra bater e ganhar. Não sei o que acontece. A gente consegue criar, mas não conclui o gol. A gente sai puto. Sai revoltado, mas também temos jogo de volta. Então, a concentração total pra chegar lá e buscar a classificação.”

Ajustes necessários do Santos para a decisão em Belém

O desabafo do Bontempo reflete o cenário de um embate onde o time paulista registrou ampla superioridade estatística no setor de ataque, mas esbarrou no ferrolho defensivo montado pelo Remo. A ineficiência no último terço do campo impediu que a pressão territorial se convertesse em vantagem no marcador para os primeiros 90 minutos da série eliminatória.

Com o resultado de igualdade mantido até o apito final na Baixada Santista, a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição nacional segue completamente aberta. A delegação do Santos agora vira a chave e inicia a preparação tática para o segundo e decisivo encontro. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, em Belém, onde quem vencer avança de fase, enquanto um novo empate provocará a definição da vaga por meio das cobranças de pênaltis.

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