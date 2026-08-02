São Paulo bate o Vitória e dorme na liderança do Brasileirão Feminino

O São Paulo conseguiu os três pontos sem muitos sustos no Barradão, com um 3 a 1 sobre o Vitória, para dormir na liderança do Brasileirão Feminino. As tricolores chegaram a 32 pontos e assumiram a ponta. Já as Leoas estão em 16º, com a mesma pontuação do América, primeiro time na zona de rebaixamento. O duelo foi pela 14ª rodada da competição nacional.

A equipe paulista construiu uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo apostando no jogo aéreo e na bola parada. Bruna Calderan, portanto, abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Bia Menezes, e o Tricolor ampliou em um gol contra de Vik Moura, também em jogada de escanteio. Antes do intervalo, Isa Guimarães completou cruzamento da esquerda e marcou o terceiro gol do jogo.

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O Vitória, por sua vez, conseguiu descontar logo no primeiro ataque do segundo tempo em cabeçada de Sheilinha. As Rubro-Negras passaram a ficar mais com a bola, mas estiveram longe de voltar ao jogo. Nos minutos finais, o Tricolor ficou com uma atleta a menos após Bia Menezes receber o segundo cartão amarelo.

Depois disso, o São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão Feminino no domingo, quando recebe o Bragantino, às 18h, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 15ª rodada da competição.

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