Cuca põe Neymar como dúvida no Santos: “Vamos reavaliar”

O técnico Cuca colocou em dúvida a escalação de Neymar para o confronto decisivo do Santos contra o Remo, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na próxima terça-feira (4), em Belém. A comissão técnica santista vai avaliar o real desgaste físico do camisa 10 na reapresentação deste domingo (2), no CT Rei Pelé, já que o craque atuou durante os 90 minutos no empate sem gols deste sábado, na Vila Belmiro, e ainda tem um leilão beneficente institucional agendado para a noite de segunda-feira, em São Paulo.

Ao projetar o planejamento para a viagem rumo ao Pará, Cuca detalhou os critérios científicos que vão nortear a decisão de utilizar ou poupar o atacante:

“Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação. (…) Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, busca o CK, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão se é baixo ou alto. Hoje, já perdemos um jogador com lesão muscular provavelmente. Amanhã teremos reavaliação. Depois vamos tomar a decisão.”

Análise do volume e defesa do protagonismo do camisa 10

Apesar da preocupação com a recuperação física do elenco, Cuca elogiou a produtividade ofensiva de Neymar na partida deste sábado. O treinador também rebateu os questionamentos sobre uma suposta dependência ou excesso de passes direcionados ao principal astro da companhia, reforçando que a bola precisa obrigatoriamente passar pelos pés do atleta para clarear as jogadas da equipe:

“Buscou o jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ficou mais por dentro, depois abriu de novo, mas o espaço diminuiu muito. Tivemos chances claras, mas não fizemos. (…) Eu já tirei o Neymar do time diversas vezes. Não vou tirar no começo do jogo, porque aí começa no banco. Ele é inteligente, não é difícil de lidar. Precisa passar pelo pé dele, porque de lá vai sair das coisas mais importantes que teremos. O volante deles colou nele e se não colar ele vai decidir. Ele é importante para nós. Muito importante para nós.”

O grupo do Santos se reapresenta neste domingo para iniciar os trabalhos regenerativos e volta a treinar na manhã de segunda-feira antes de embarcar para o Norte do país. Com o placar em igualdade, o Peixe necessita de uma vitória simples no Mangueirão para avançar diretamente no torneio nacional, enquanto uma nova igualdade forçará a definição do classificado nas penalidades máximas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.