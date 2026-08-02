Fora dos planos? Zubeldía explica ausência de Ganso contra o Vasco

O futuro de Paulo Henrique Ganso no Fluminense permanece cercado de incertezas. O camisa 10 não entrou em campo novamente e viu o empate com o Vasco no banco de reservas, neste sábado (1/8), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Após o duelo, o técnico Luis Zubeldía foi questionado o motivo de ter colocado Nonato e não Ganso durante a partida. Ele também despistou sobre continuidade do meia.

“No primeiro tempo e até os 60, 65 minutos tivemos clareza e lucidez, mas depois o adversário (Vasco) ajustou o meio e, com o desgaste físico, perdemos a saída limpa. Os jogadores de trás trabalharam muito e sentiram o cansaço, por isso precisávamos de outro perfil para ajudar a equipe. Pensei no Ganso, claro, mas não naquele momento”, ressaltou Zubeldía.

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Paulo Henrique Ganso não entra em campo desde o dia 13 de maio, quando atuou apenas 13 minutos contra o Bolívar, pela Libertadores. Além disso, o camisa 10 foi relacionado para três das quatro partidas do Fluminense após a Copa do Mundo, mas não saiu do banco de reservas.

Ganso pode assinar um pré-contrato, já que seu contrato termina no fim de 2026. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o meia informou a diretoria sobre interesse de um clube em sua contratação. À época, o Fluminense decidiu afastar o jogador, mas as negociações não avançaram.

No Fluminense desde janeiro de 2019, Ganso construiu uma idolatria no clube. Ele foi um dos destaques dos títulos da Libertadores (2023) e da Recopa (2024). Nesta temporada, ele soma apenas dois gols em 22 jogos até aqui.

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