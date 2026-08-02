Vale para DVD? Corinthians e Internacional fazem mais um capítulo de rivalidade no século

O Corinthians visita o Internacional neste domingo (2) pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo, às 19h30, no Beira-Rio, inaugura novo capítulo de uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro no século 21. Aberta na disputa do título brasileiro de 2005, ela teve diversos desdobramentos, que envolveram desde o rebaixamento do Timão em 2007 até provocações no famoso episódio “dossiê DVD” dois anos mais tarde.

Curiosamente, foi logo após uma derrota para o Internacional que o Corinthians trocou de treinador neste ano. Em 5 de abril, a diretoria demitiu Dorival Júnior horas depois de a equipe perder para o Colorado por 1 a 0, na Neo Química. Na ocasião, o Timão levou 1 a 0, com gol de Bernabei, e completou nove partidas consecutivas sem vencer na temporada. No dia seguinte, o clube anunciou Fernando Diniz para o cargo.

Repleto de rivalidade, o embate pela Copa do Brasil será a quarta vez que as equipes se cruzam no torneio mata-mata. Além da final de 2009, houve encontros em 1992, na campanha do único título dos gaúchos na competição, e em 2017. Além disso, os clubes fizeram a final do Campeonato Brasileiro em 1976.

Rivalidade que nasceu ainda em 2005

As faíscas entre Corinthians e Internacional tiveram início no Campeonato Brasileiro de 2005. Os clubes disputaram ponto a ponto o título em meio ao escândalo batizado de “Máfia do Apito”. O esquema de manipulação de resultados levou o STJD a anular 11 jogos apitados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho, entre eles dois que o Corinthians havia perdido – clássicos contra São Paulo e Santos.

Porém, o epicentro foi o confronto direto entre as equipes na 40ª rodada, em 20 de novembro daquele ano, no Pacaembu. Quando a partida estava 1 a 1 (gols de Carlos Tévez e Rafael Sóbis), o volante Tinga, do Internacional, foi derrubado pelo goleiro Fábio Costa dentro da área. No entanto, o árbitro Márcio Rezende de Freitas ignorou a penalidade e ainda expulsou o jogador do Colorado. Caso os visitantes tivessem vencido, ultrapassariam o Corinthians na liderança a duas rodadas do fim. O Timão terminou o campeonato com três pontos a mais que o adversário e sagrou-se campeão.

Em maio deste ano, as controvérsias voltaram aos holofotes. Isso porque o Internacional protocolou um pedido na CBF para que entidade reconheça o clube como campeão brasileiro de 2005 por “reparação histórica”. No entanto, sem solicitar que o título seja retirado do Corinthians. O documento se baseia nos acontecimentos ligados à “Máfia do Apito” e foi entregue pela direção do Colorado a Samir Xaud, presidente da entidade.

“É uma coisa que está em juízo, e o que está em juízo a gente não define. Não é a CBF que escolherá quem vai ser campeão ou não. Tem uma questão jurídica que está pendente ainda. Então, de acordo com o que for definido, a CBF vai chancelar ou não”, declarou Xaud, em entrevista coletiva.

Desdobramentos foram de Série B a ironias com DVD

No Brasileirão de 2007, Corinthians e Internacional esquentaram ainda mais a rivalidade. Na última rodada, o Timão empatou com o Grêmio e foi rebaixado para a Série B. Para isso, foi determinante a derrota dos gaúchos para o Goiás, por 2 a 1, de virada. Na época, corintianos insinuaram que o clube gaúcho entregou o jogo no Serra Dourada.

“Sabíamos que não podíamos contar com o Inter porque a gente sabe que lá tem jogadores que não servem para vestir aquela camisa”, chegou a declarar Felipe, goleiro do Corinthians na ocasião.

Em 2009, o destino colocou os clubes frente a frente na decisão da Copa do Brasil. Após o ano na Série B, o Corinthians tinha Ronaldo Fenômeno como símbolo da reconstrução e o Internacional comemorava seu centenário. Antes do segundo jogo da final, Fernando Carvalho, então vice-presidente do Colorado, entregou à CBF e à imprensa um DVD com lances de suposto favorecimento da arbitragem ao adversário. A atitude gerou troca de farpas entre os clubes e é alvo de provocações até hoje.

No Beira-Rio, as equipes empataram por 2 a 2 e o Corinthians ficou com a taça por ter vencido a ida, no Pacaembu, por 2 a 0. Desde então, a Fiel passou a adotar a expressão “põe no DVD” para zombar dos rivais em contextos diversos.

Rebaixamento e título frustrado pelo Timão

Nos anos seguintes, a rivalidade ganhou mais contornos. Em 2016, foi a vez de o Internacional provar a amargura do rebaixamento. E o Corinthians deu sua contribuição para a queda do adversário com vitória por 1 a 0, na antepenúltima rodada, em Itaquera. Já no Brasileirão, os gaúchos deixaram escapar o título nacional na última rodada ao empatar por 0 a 0 com o Timão no Beira-Rio.

A partida foi disputada em fevereiro de 2021 por conta do atraso no calendário provocado pela pandemia de Covid-19. Como o líder Flamengo estava perdendo para o São Paulo, no Morumbi, bastava ao Inter vencer o Corinthians para ficar com a taça após 41 anos de jejum. Aos 51 minutos do segundo tempo, Edenílson marcou o que seria o gol do título, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Ao fim da partida, os atletas do Colorado desabaram no gramado e, nas redes sociais, corintianos voltaram a usar o “põe no DVD” para cutucar o rival.

Final nos anos 1970 e último duelo

Embora a rivalidade tenha recrudescido nas últimas duas décadas, Corinthians e Internacional fizeram uma final marcante no século 20. Em 1976, as equipes decidiram o Campeonato Brasileiro. O Timão vinha de memorável triunfo sobre o Fluminense no Maracanã, nas semifinais, na lendária “invasão corintiana”, mas sucumbiu diante dos gaúchos. Liderado por Falcão, o Inter fez 2 a 0, no Beira-Rio, com gols de Dario e Valdomiro e ficou com o bicampeonato seguido.

No último duelo pela Copa do Brasil, o Internacional levou a melhor. Em 2017, pela quarta fase da competição, a equipe superou o Corinthians nos pênaltis, na Neo Química Arena, após empate por 1 a 1.

Agora, nove anos depois, as equipes se reencontram em uma etapa mais avançada, as oitavas de final. O jogo de ida acontece neste domingo (2) e a volta será na quinta (6), em Itaquera, em mais um episódio dessa quente rivalidade interestadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.