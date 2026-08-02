Palmeiras x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Palmeiras e Fortaleza entram em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo. O Verdão garantiu vaga nesta fase ao eliminar o Jacuipense por 7 a 1 no placar agregado. Já o Tricolor do Pici avançou após superar o CRB, levando a melhor no duelo por 2 a 1 na soma dos resultados.

O esquenta da partida começa às 14h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Ricardo Froede. Cleyton Santos ficará responsável pelos comentários, enquanto Pedro Julião, in loco, com as reportagens durante o jogo.