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Palmeiras x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Palmeiras x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30
Palmeiras x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30 -

Palmeiras e Fortaleza entram em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo. O Verdão garantiu vaga nesta fase ao eliminar o Jacuipense por 7 a 1 no placar agregado. Já o Tricolor do Pici avançou após superar o CRB, levando a melhor no duelo por 2 a 1 na soma dos resultados.

O esquenta da partida começa às 14h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Ricardo Froede. Cleyton Santos ficará responsável pelos comentários, enquanto Pedro Julião, in loco, com as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da cobertura interativa.

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