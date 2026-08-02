Amistoso do Barcelona contra o Preston North End na Inglaterra é cancelado

O Barcelona cancelou o amistoso que disputaria nesta segunda-feira (3) contra o Preston North End. Assim sendo, encerrou de forma precoce a sua sequência de jogos de pré-temporada na Inglaterra. O confronto estava programado para acontecer no período da manhã, no complexo de St. George’s Park, em Birmingham, como parte fundamental da preparação da equipe comandada por Hansi Flick para o início das competições oficiais.

De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol “Sport”, a decisão de suspender a atividade partiu da constatação de que o Preston North End não dispunha de jogadores profissionais suficientes no elenco principal para colocar em campo. A diretoria do clube inglês chegou a propor a utilização de atletas da equipe sub-21 para que o evento fosse mantido, mas a comissão técnica do Barcelona recusou a oferta e preferiu converter o dia em uma sessão normal de treinamentos.

Barcelona mantém foco no calendário

A saber, o Preston North End também tinha motivos estratégicos para evitar o desgaste físico de suas principais peças nesta semana. A equipe britânica tem um compromisso decisivo contra o Huddersfield Town na próxima terça-feira (8), válido pela Carabao Cup, e a comissão técnica não demonstrou disposição para assumir riscos de lesões em um amistoso de exibição.

Diante do cancelamento do que seria o seu terceiro teste da pré-temporada — após os duelos preparatórios contra o Europa e o Birmingham —, a delegação do Barcelona optou por alterar a logística de viagem. O clube espanhol antecipou o voo de volta para a Catalunha para otimizar o tempo de trabalho em seu centro de treinamentos. O próximo compromisso do Barça está agendado para o dia 8 de agosto, quando participará de um torneio triangular enfrentando a Udinese e o Nottingham Forest em confrontos de 45 minutos.

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