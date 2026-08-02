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Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30
Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30 -

O duelo entre Mirassol e Grêmio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, será no domingo (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O Tricolor vem de eliminação na Sul-Americana, enquanto o Leão Caipira superou o Bragantino na quinta fase da competição nacional.

O esquenta da partida começa às 16h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Christian Rafael. Eduardo Gimenez ficará responsável pelos comentários, enquanto Raphael Almeida com as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da cobertura interativa.

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