Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O duelo entre Mirassol e Grêmio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, será no domingo (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O Tricolor vem de eliminação na Sul-Americana, enquanto o Leão Caipira superou o Bragantino na quinta fase da competição nacional.

O esquenta da partida começa às 16h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Christian Rafael. Eduardo Gimenez ficará responsável pelos comentários, enquanto Raphael Almeida com as reportagens durante o jogo.