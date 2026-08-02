Denúncia contra Maurício leva Vitória a endurecer discurso contra arbitragem

A denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Maurício, do Palmeiras, levou o Vitória a reiterar suas críticas à arbitragem da partida disputada entre os clubes no Barradão. Em nota divulgada nesse sábado (1), o Rubro-Negro afirmou que a medida confirma o entendimento de que o meia deveria ter sido expulso no lance envolvendo o zagueiro Cacá.

“O Esporte Clube Vitória vem a público parabenizar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela denúncia oferecida contra o atleta Maurício, da Sociedade Esportiva Palmeiras, em razão da clara agressão praticada contra o zagueiro Cacá na partida da última quarta-feira (29), no Barradão”, iniciou a nota.

No comunicado, o clube sustenta a gravidade do episódio envolvendo Cacá à postura do STJD, responsabilizando a arbitragem pelo erro. O Rubro-Negro sustenta que Maurício deveria ter recebido cartão vermelho pela cotovelada no zagueiro e tece novas críticas aos árbitros Alex Gomes Stefano e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

“A denúncia apresentada pelo órgão evidencia o grave equívoco cometido pela equipe de arbitragem da partida. A decisão do árbitro de campo, Sr. Alex Gomes Stefano, de não expulsar o atleta, somada à omissão do árbitro de vídeo, Sr. Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, que sequer recomendou a revisão do lance, afronta os critérios técnicos estabelecidos para a condução do jogo. Compromete a credibilidade da arbitragem brasileira”, dizia outro trecho.

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STJD denuncia Vitória

O órgão também denunciou outros dois atletas, ambos do Vitória, e o próprio Rubro-Negro pelos episódios na partida do Brasileirão. Cacá responderá por praticar jogada violenta na falta cometida sobre Arias, do Palmeiras. Por outro lado, enquadrou Luan Cândido por ofensas à honra relacionadas ao esporte. Já o presidente Fábio Mota responderá por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

Por fim, o próprio Vitória ainda foi denunciado por suposto descumprimento de regulamento.

Maurício, por sua vez, aparece denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A cláusula se refere à conduta violenta, cuja punição varia de um a seis partidas de suspensão. Caso termine punido, o Palmeiras informou que levará o caso ao Tribunal Pleno, última instância da Justiça Desportiva brasileira.

Palmeiras se manifesta

O Palmeiras também emitiu uma nota oficial sobre a decisão do STJD. Distinto ao Vitória, o Alviverde focou suas críticas à postura do órgão, considerando que o Tribunal tem exercido mais influência às decisões dos árbitros. O clube questionou por que a “convicção particular de um procurador” teria mais peso do que o veredito da equipe de arbitragem.

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