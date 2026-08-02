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Chapecoense x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Chapecoense x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h
Chapecoense x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h -

Chapecoense e Cruzeiro fazem confronto pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O duelo ocorre neste domingo (2), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).  A Chape tenta encerrar uma sequência sem vitórias, enquanto a Raposa busca manter o bom desempenho na competição.

O esquenta da partida começa às 17h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Diego Mazur. Kelvin Lucas ficará responsável pelos comentários, enquanto Vanderlei Lima com as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da cobertura interativa.

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