Chapecoense x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Chapecoense e Cruzeiro fazem confronto pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O duelo ocorre neste domingo (2), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). A Chape tenta encerrar uma sequência sem vitórias, enquanto a Raposa busca manter o bom desempenho na competição.

O esquenta da partida começa às 17h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Diego Mazur. Kelvin Lucas ficará responsável pelos comentários, enquanto Vanderlei Lima com as reportagens durante o jogo.