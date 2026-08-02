Franclim Carvalho tem até sexta para definir trocas do Botafogo na Sul-Americana

O Botafogo precisa resolver uma importante pendência burocrática nos bastidores antes de retomar a busca pelo título da Copa Sul-Americana. A diretoria alvinegra agiu rápido no mercado e anunciou seis reforços nesta janela de transferências, contudo, o regulamento da Conmebol estipula o limite máximo de apenas cinco substituições na lista de inscritos para a fase de oitavas de final. Desse modo, a comissão técnica terá a ingrata missão de cortar um dos novos jogadores da lista que enfrentará o Cienciano, do Peru.

A responsabilidade final pela escolha dos nomes ficará totalmente a cargo do técnico Franclim Carvalho. O comandante português utilizará o período de treinamentos no Espaço Lonier para avaliar o desempenho do elenco, visto que o Alvinegro só volta a campo no dia 8 de agosto para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão. O prazo regulamentar para o envio das alterações na entidade sul-americana encerra impreterivelmente às 18h (horário de Brasília) desta sexta-feira (7).

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Disputa acirrada no Botafogo

Dentre os novos rostos do Botafogo, o goleiro Warleson desponta como o único atleta já utilizado pelo treinador na equipe titular. Ele largou na frente de Gabriel Batista na acirrada disputa pela vaga sob as traves, uma posição que se tornou prioridade total nos bastidores após as saídas repentinas dos arqueiros Raul, Léo Linck e Neto, que faziam parte da listagem original. Além dos dois goleiros, o Glorioso também trouxe o zagueiro Lucas Monzón, o lateral-esquerdo Paulinho, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira.

Por outro lado, a lista inicial do torneio continental conta com diversos atletas que já se despediram de General Severiano nos últimos meses. Jogadores como os zagueiros Bastos e Barboza, o volante Newton e os atacantes Nathan Fernandes e Chris Ramos deixaram lacunas abertas que precisam ser preenchidas. Entretanto, nomes como Joaquín Correa, Caio Roque e Ythallo continuam devidamente inscritos na competição, embora sigam realizando trabalhos separados no dia a dia do clube.

Como realizou a melhor campanha geral durante a fase de grupos da competição, o Botafogo garantiu a enorme vantagem de decidir todos os confrontos eliminatórios dentro de seus domínios. A partida de ida diante do Cienciano está agendada para o dia 13 de agosto, na altitude de Cusco, enquanto o duelo decisivo da volta ocorrerá no Estádio Nilton Santos, na quinta-feira, dia 20 de agosto.

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