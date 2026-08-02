Retrospecto à meta orçamentária: o que está em jogo para o Palmeiras na Copa do Brasil

A disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil representa um objetivo que vai além do campo para o Palmeiras. Líder com folga do Campeonato Brasileiro, o time recebe o Fortaleza neste domingo (2), às 16h, na Nubank Parque, disposto a manter o ritmo da temporada e subir mais um degrau na meta orçamentária traçada para o torneio.

A possível classificação acrescentará mais R$ 4 milhões aos cofres alviverdes, além dos R$ 5 milhões já garantidos com a edição. Essa premiação fará o clube se aproximar do planejamento estabelecido para a Copa do Brasil, que prevê uma campanha entre os oito melhores.

Esse recurso ganha ainda mais peso nas contas do clube se considerar o impacto do déficit recente de R$ 66 milhões. Ou seja, ajudaria a reduzi-lo, compensando a opção de não realizar grandes vendas de atletas e preservando o planejamento financeiro definido para a temporada.

Palmeiras busca volta por cima na Copa

O momento da equipe também traz expectativas quanto à mudança no retrospecto mais recente da equipe na competição. Isso porque o Alviverde não consegue fazer uma campanha de destaque na Copa do Brasil desde o último título conquistado, em 2020. Nesse período, a trajetória mais consistente ocorreu em 2023, quando chegou às quartas, mas acabou eliminado pelo rival São Paulo.

No seguinte ao título, em 2021, fez a pior campanha considerando o recorte. A equipe paulista caiu ainda na terceira fase, nos pênaltis para o CRB. Em 2022, o Tricolor eliminou o Alviverde nas oitavas de final, enquanto o Flamengo fez o mesmo em 2024. A queda em 2025 aconteceu para o Corinthians, na mesma fase.

Contudo, como mencionado, a fase é boa e traz expectativas distintas às edições passadas. O Alviverde estreou com vitória sobre o Coritiba no pós-Copa, depois acabou derrotado pelo Atlético, mas goleou o Vitória na sequência e isolou-se na liderança do Brasileirão. Até porque o Flamengo tropeçou nos últimos dois compromissos e deixou pontos pelo caminho.

O confronto deste domingo (2), às 16h, abre o duelo entre Palmeiras e Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe que construir a vantagem na Nubank Parque chegará em condição favorável ao jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira (5), às 21h30.

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