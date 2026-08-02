Flamengo ultrapassa R$ 900 milhões em contratações na gestão Bap

O Flamengo estipulou um novo patamar financeiro no futebol brasileiro ao ultrapassar a marca de R$ 900 milhões em investimentos com contratações de atletas. De acordo com o balanço do primeiro semestre de 2026, a diretoria rubro-negra injetou precisamente R$ 902,231 milhões em reforços desde o início da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor José Boto. Por outro lado, o clube carioca também registrou um faturamento expressivo de R$ 595,111 milhões com a venda de jogadores, montante que engloba os direitos federativos, luvas contratuais e taxas de intermediação.

Os valores despendidos na qualificação do elenco profissional tendem a crescer ainda mais nos bastidores devido à movimentação da atual janela de transferências. A cúpula flamenguista monitora o mercado ativamente sob o comando do técnico Leonardo Jardim e busca a contratação de pelo menos três novos nomes, incluindo o meia argentino Thiago Almada. Entretanto, a diretoria também lida com o assédio internacional e tenta blindar peças importantes como Emerson Royal, Léo Pereira e Pulgar, que já receberam propostas oficiais para deixar a Gávea.

Investimentos do Flamengo em Contratações (2025 – 2026)

Ano Jogador Direitos e Luvas Intermediação Total 2026 Lucas Paquetá R$ 299,059 mi R$ 16,610 mi R$ 315,669 mi Vitão R$ 77,394 mi R$ 4,469 mi R$ 81,863 mi Andrew R$ 29,504 mi R$ 5,230 mi R$ 34,734 mi Subtotal 2026 R$ 432,266 mi 2025 Samuel Lino R$ 190,897 mi R$ 12,104 mi R$ 203,001 mi Carrascal R$ 94,331 mi R$ 12,979 mi R$ 107,310 mi Emerson Royal R$ 71,511 mi R$ 7,326 mi R$ 78,837 mi Juninho R$ 37,065 mi R$ 3,026 mi R$ 40,091 mi Jorginho R$ 14,939 mi R$ 8,893 mi R$ 23,832 mi Danilo R$ 16,894 mi (Luvas) – R$ 16,894 mi Saúl Não divulgado – – Subtotal 2025 R$ 469,965 mi

Gastos Adicionais com Renovações e Extensões Contratuais

Ano Operação / Atleta Luvas Intermediação / Direitos Total 2025 Renovação Pulgar R$ 13,900 mi R$ 5,485 mi R$ 19,385 mi Renovação Gerson R$ 9,720 mi R$ 6,040 mi R$ 15,760 mi Renovação Varela R$ 8,268 mi R$ 4,809 mi R$ 13,077 mi Rescisão Michael (Luvas) R$ 28,778 mi – R$ 28,778 mi 2025 Compra de 50% restantes (Plata) Incluído R$ 36,962 mi + R$ 2,107 mi (Int.) R$ 39,069 mi 2026 Compra de direitos (Wallace Yan) – R$ 14,693 mi R$ 14,693 mi

Receitas com Vendas de Jogadores do Flamengo (2025 – 2026)

Ano Jogador Destino Valor em Moeda Estrangeira Conversão em Real 2026 Ryan Roberto Shakhtar Donetsk (UCR) 9,5 milhões de euros R$ 56,176 mi Juninho Pumas (MEX) 5 milhões de dólares R$ 25,583 mi Victor Hugo Atlético-MG 2 milhões de dólares R$ 10,724 mi Iago Orlando City (EUA) 1,2 milhão de dólares R$ 6,201 mi Subtotal 2026 R$ 98,684 mi 2025 Gerson Zenit (RUS) 25 milhões de euros R$ 158,425 mi Wesley Roma (ITA) 25 milhões de euros R$ 151,387 mi Alcaraz Everton (ING) 15 milhões de euros R$ 90,799 mi Matheus Gonçalves Al-Ahli (ARA) 8,5 milhões de euros R$ 51,030 mi Fabrício Bruno Cruzeiro 7 milhões de euros R$ 43,699 mi Shola Dynamo Kiev (UCR) 200 mil dólares R$ 1,087 mi Subtotal 2025 R$ 496,427 mi

Receitas por Direitos Econômicos Retidos (Porcentagens)

Ano da Venda Jogador Clube Comprador Valor Arrecadado 2025 Matheus Sávio Kashima Reysol (JAP) R$ 4,768 mi Kauã Morais Eintracht Frankfurt (ALE) R$ 1,339 mi Rafael Santos Moreirense (POR) R$ 350 mil Santos Fortaleza R$ 304 mil Hugo Moura Athletico-PR R$ 275 mil

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