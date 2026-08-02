Flamengo ultrapassa R$ 900 milhões em contratações na gestão Bap

O Flamengo estipulou um novo patamar financeiro no futebol brasileiro ao ultrapassar a marca de R$ 900 milhões em investimentos com contratações de atletas. De acordo com o balanço do primeiro semestre de 2026, a diretoria rubro-negra injetou precisamente R$ 902,231 milhões em reforços desde o início da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor José Boto. Por outro lado, o clube carioca também registrou um faturamento expressivo de R$ 595,111 milhões com a venda de jogadores, montante que engloba os direitos federativos, luvas contratuais e taxas de intermediação.
Os valores despendidos na qualificação do elenco profissional tendem a crescer ainda mais nos bastidores devido à movimentação da atual janela de transferências. A cúpula flamenguista monitora o mercado ativamente sob o comando do técnico Leonardo Jardim e busca a contratação de pelo menos três novos nomes, incluindo o meia argentino Thiago Almada. Entretanto, a diretoria também lida com o assédio internacional e tenta blindar peças importantes como Emerson Royal, Léo Pereira e Pulgar, que já receberam propostas oficiais para deixar a Gávea.
Investimentos do Flamengo em Contratações (2025 – 2026)
|Ano
|Jogador
|Direitos e Luvas
|Intermediação
|Total
|2026
|Lucas Paquetá
|R$ 299,059 mi
|R$ 16,610 mi
|R$ 315,669 mi
|Vitão
|R$ 77,394 mi
|R$ 4,469 mi
|R$ 81,863 mi
|Andrew
|R$ 29,504 mi
|R$ 5,230 mi
|R$ 34,734 mi
|Subtotal 2026
|R$ 432,266 mi
|2025
|Samuel Lino
|R$ 190,897 mi
|R$ 12,104 mi
|R$ 203,001 mi
|Carrascal
|R$ 94,331 mi
|R$ 12,979 mi
|R$ 107,310 mi
|Emerson Royal
|R$ 71,511 mi
|R$ 7,326 mi
|R$ 78,837 mi
|Juninho
|R$ 37,065 mi
|R$ 3,026 mi
|R$ 40,091 mi
|Jorginho
|R$ 14,939 mi
|R$ 8,893 mi
|R$ 23,832 mi
|Danilo
|R$ 16,894 mi (Luvas)
|–
|R$ 16,894 mi
|Saúl
|Não divulgado
|–
|–
|Subtotal 2025
|R$ 469,965 mi
Gastos Adicionais com Renovações e Extensões Contratuais
|Ano
|Operação / Atleta
|Luvas
|Intermediação / Direitos
|Total
|2025
|Renovação Pulgar
|R$ 13,900 mi
|R$ 5,485 mi
|R$ 19,385 mi
|Renovação Gerson
|R$ 9,720 mi
|R$ 6,040 mi
|R$ 15,760 mi
|Renovação Varela
|R$ 8,268 mi
|R$ 4,809 mi
|R$ 13,077 mi
|Rescisão Michael (Luvas)
|R$ 28,778 mi
|–
|R$ 28,778 mi
|2025
|Compra de 50% restantes (Plata)
|Incluído
|R$ 36,962 mi + R$ 2,107 mi (Int.)
|R$ 39,069 mi
|2026
|Compra de direitos (Wallace Yan)
|–
|R$ 14,693 mi
|R$ 14,693 mi
Receitas com Vendas de Jogadores do Flamengo (2025 – 2026)
|Ano
|Jogador
|Destino
|Valor em Moeda Estrangeira
|Conversão em Real
|2026
|Ryan Roberto
|Shakhtar Donetsk (UCR)
|9,5 milhões de euros
|R$ 56,176 mi
|Juninho
|Pumas (MEX)
|5 milhões de dólares
|R$ 25,583 mi
|Victor Hugo
|Atlético-MG
|2 milhões de dólares
|R$ 10,724 mi
|Iago
|Orlando City (EUA)
|1,2 milhão de dólares
|R$ 6,201 mi
|Subtotal 2026
|R$ 98,684 mi
|2025
|Gerson
|Zenit (RUS)
|25 milhões de euros
|R$ 158,425 mi
|Wesley
|Roma (ITA)
|25 milhões de euros
|R$ 151,387 mi
|Alcaraz
|Everton (ING)
|15 milhões de euros
|R$ 90,799 mi
|Matheus Gonçalves
|Al-Ahli (ARA)
|8,5 milhões de euros
|R$ 51,030 mi
|Fabrício Bruno
|Cruzeiro
|7 milhões de euros
|R$ 43,699 mi
|Shola
|Dynamo Kiev (UCR)
|200 mil dólares
|R$ 1,087 mi
|Subtotal 2025
|R$ 496,427 mi
Receitas por Direitos Econômicos Retidos (Porcentagens)
|Ano da Venda
|Jogador
|Clube Comprador
|Valor Arrecadado
|2025
|Matheus Sávio
|Kashima Reysol (JAP)
|R$ 4,768 mi
|Kauã Morais
|Eintracht Frankfurt (ALE)
|R$ 1,339 mi
|Rafael Santos
|Moreirense (POR)
|R$ 350 mil
|Santos
|Fortaleza
|R$ 304 mil
|Hugo Moura
|Athletico-PR
|R$ 275 mil
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