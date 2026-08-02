Palmeiras decide no segundo tempo e vence Internacional pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras venceu o Internacional pelo placar de 2 a 1 na manhã deste domingo (2), na Arena Barueri, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Todos os gols da partida foram anotados ao longo do segundo tempo, com Brena e Bia Zaneratto balançando as redes para a equipe mandante, enquanto Valéria Cantuário descontou para o time gaúcho nos minutos finais.

Com o resultado positivo dentro de casa, o Alviverde se manteve isolado na terceira colocação da tabela de classificação, somando agora 31 pontos conquistados. Por outro lado, o Internacional estacionou nos 23 pontos e permaneceu na sexta posição, contudo, as Gurias Coloradas correm o risco de perder novos postos na classificação geral até o fechamento da rodada.

Etapa inicial equilibrada e superioridade do Palmeiras

Durante o primeiro tempo, as duas equipes protagonizaram um duelo bastante equilibrado e com forte marcação no meio-campo. O time gaúcho tentou surpreender em jogadas de velocidade com a experiente atacante Darlene, mas a defesa palmeirense conseguiu neutralizar as principais investidas. A melhor oportunidade da etapa inicial pertenceu às Palestrinas aos 43 minutos, quando Fê Palermo recebeu passe de Benítez e finalizou com força, exigindo uma grande intervenção da goleira Gabi Barbieri.

Na volta do intervalo, a equipe comandada pela técnica Rosana Augusto mudou a postura e passou a dominar as ações ofensivas. Logo aos 7 minutos da etapa complementar, Raíssa Bahia avançou pelo lado direito e desferiu um cruzamento preciso na segunda trave, onde a volante Brena apareceu livre para cabecear forte e abrir o marcador.

O gol animou as mandantes, que aproveitaram um erro na saída de bola do Internacional para ampliar a vantagem aos 13 minutos. Brena recuperou a posse de bola no campo de ataque e serviu Bia Zaneratto; a camisa 10 invadiu a grande área, escolheu o canto e bateu com categoria para fazer 2 a 0. O Palmeiras quase marcou o terceiro aos 27 minutos, em uma finalização de Raíssa Bahia que carimbou a trave adversária.

Pressão do Internacional no fim

Contudo, apesar da desvantagem no placar, o Internacional se lançou ao ataque e conseguiu diminuir o prejuízo aos 38 minutos do segundo tempo. A atacante Valéria Cantuário recebeu um lançamento pelo lado direito da área e finalizou de primeira, superando a goleira Kate Tapia.

Desse modo, nos minutos finais e durante os cinco minutos de acréscimos determinados pela arbitragem, o time gaúcho tentou pressionar em busca do gol de empate. Entretanto, o Palmeiras controlou a posse de bola no setor defensivo para gastar o relógio e assegurar os três pontos em Barueri.

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