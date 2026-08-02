Al-Hilal quer tirar Rayan do Bournemouth para a próxima temporada

O impacto do atacante Rayan no futebol europeu e internacional alcançou o mercado do Oriente Médio de forma imediata. O Al-Hilal monitora a situação do jovem brasileiro de 19 anos e planeja formalizar uma proposta oficial ao Bournemouth, da Inglaterra, nas próximas semanas. A diretoria da equipe saudita ligou o alerta para o atleta após o destaque instantâneo em sua chegada à Premier League e suas boas atuações durante a Copa do Mundo, torneio no qual atuou como titular na Seleção de Carlo Ancelotti.

O planejamento traçado pelo Al-Hilal consiste em realizar um alto investimento no atacante com o intuito de substituir outro brasileiro de peso: Malcom. O ex-jogador de Corinthians e Barcelona defende o clube de Riade há três temporadas, contudo, ele não faz parte dos planos do técnico Simone Inzaghi para a temporada 2026/27. Desse modo, os dirigentes árabes já se movimentam nos bastidores para encontrar uma reposição imediata enquanto avaliam e aguardam ofertas no mercado para vender Malcom em definitivo.

Investimento pesado por Rayan

A direção do Al-Hilal enxerga Rayan como o perfil ideal de contratação, visto que o atleta reúne juventude, margem expressiva de crescimento técnico e um excelente potencial de revenda futura para a Europa. A gestão avalia os cenários financeiros para tentar convencer tanto a diretoria do Bournemouth quanto o staff do atleta a aceitarem a transferência rumo à Liga Saudita. No entanto, o clube inglês realizou um aporte pesado de 35 milhões de euros (R$ 203 milhões) para tirar o cria do Vasco no início de 2026, indicando que os árabes precisarão abrir os cofres.

O atacante ganhou enorme valorização após sua participação na Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. Rayan participou de quatro partidas no torneio mundial, assumindo a titularidade em três delas e contribuindo diretamente com uma assistência. Antes do Mundial, ele marcou um gol de fora da área no amistoso diante do Panamá, no Maracanã.

O jovem encerrou o período de descanso pós-Copa e já se reapresentou ao elenco profissional do Bournemouth para os trabalhos de pré-temporada, entretanto, o forte assédio do futebol saudita promete agitar os bastidores da equipe da Premier League nas próximas semanas.

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