Scarpa revela dúvida após retorno ao Atlético-MG e explica limite físico para jogar

As dúvidas sobre as condições de Gustavo Scarpa agora deram espaço para os questionamentos quanto ao tempo necessário para recuperar o ritmo de jogo. De volta aos relacionados do Atlético-MG após uma artroscopia no joelho, o meia garante estar preparado para atuar, mas ainda sem certeza sobre as circunstâncias de jogo.

Scarpa estava liberado pelo departamento médico desde o processo de recuperação do procedimento no joelho, realizado antes da pausa para Copa do Mundo. No entanto, seguiu uma programação de recondicionamento físico antes de ser novamente opção para comissão técnica.

A volta ocorreu na noite do último sábado (1), no empate sem gols com o Juventude, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. Relacionado, o camisa 10 acompanhou a partida no banco de reservas e não entrou em campo, mesmo com o time apresentando dificuldades de criação.

“Feliz por estar em condição de novo. É bom demais se recuperar. Não sei (90 minutos). Todo mundo quando fica um tempo sem jogar, demora alguns jogos para se adaptar. Para pegar ritmo de jogo. Estou à disposição, estou bem”, disse o meia.

Volta por cima de Scarpa no Atlético?

O meia disputou 23 jogos na temporada, com sete participações em gols: dois tentos e cinco assistências. Scarpa ainda busca espaço no elenco atleticano e, inclusive, teve o nome ligado a uma possível saída na janela do meio do ano. No entanto, o camisa 10 descartou qualquer possibilidade de deixar o clube, que defende desde 2023.

Agora, o meia trabalha para ter condições de atuar por alguns minutos no duelo de volta contra o Juventude, próximo compromisso do Atlético. As equipes se reencontram na próxima terça-feira (4), às 19h30, no Alfredo Jaconi, para decidir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

O confronto de ida das oitavas terminou sem gol, então qualquer vitória mínima garante vaga na próxima casa. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

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