Internacional x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Internacional e Corinthians fazem confronto, neste domingo (2/8), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na fase anterior, o Colorado eliminou o Athletic, enquanto o Timão superou o Barra-SC, em jogos com placares magros.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Cesar Tavares. Alvaro Martin ficará responsável pelos comentários, enquanto André Bachá com as reportagens durante o jogo.