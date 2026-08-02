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Internacional x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Internacional x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h
Internacional x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h -

Internacional e Corinthians fazem confronto, neste domingo (2/8), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na fase anterior, o Colorado eliminou o Athletic, enquanto o Timão superou o Barra-SC, em jogos com placares magros.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Cesar Tavares. Alvaro Martin ficará responsável pelos comentários, enquanto André Bachá com as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da cobertura interativa.

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